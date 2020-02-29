Офіційно: Зеленський скликає ВР позачергово, щоби розібратися з урядом.

Президент України Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради на 4 березня. На засіданні, зокрема, передбачається розгляд питання про Кабінет Міністрів України. У середовищі "Слуги народу" пліткують про те, що посаду має втратити прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Офіційне повідомлення про скликання народних депутатів поширив апарат Верховної Ради України на своєму сайті.

"Відповідно до розпорядження Голови Верховної Ради України від 28 лютого 2020 року, скликається позачергове засідання парламенту у зв’язку з вимогою Президента України про скликання позачергово пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України", – повідомив парламентський апарат.

Слід зазначити, повідомлення про позачергове засідання з'явилося ще в п'ятницю. Втім, тоді Президент не поінформував депутатський корпус про мету свого кличу. Регламент ВР передбачає: якщо суб'єкт законодавчої ініціативи скликає позачергове засідання ВР, то він має вказати питання порядку деннного, пропоновані до розгляду, – а самі депутати вправі розглядати лише ці визначені питання.

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"Така неповага до Верховної Ради і регламенту на моїй пам'яті вперше. Зеленський скликає позачергове засідання ВР наступного тижня. Порядок денний – невідомий. Президент не провів жодних консультації з фракціями й навіть не вважає за потрібне зазделегідь поінформувати політичні групи про тему засідання. Це – його ставлення до парламенту, як до філії Банкової, до депутатів – як до своїх підлеглих. Керівництво ВР також не поінформувало нас про тему засідання. Впевнена, "слуги" й самі не знають, чого їх зганяють", – обурилась Ірина Геращенко ("Європейська солідарність").

Невдовзі коаліція "Слуги народу" таки виправилася. Як тлумачить апарат ВР, "у суботу, 29 лютого, Президент України звернувся до Верховної Ради України щодо включення додаткових питань до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради".

Під час засідання Веровної Ради Зеленський пропонує депутатам обговорити тему – "про Кабінет Міністрів України". Подробиць не наведено. Втім, Печерські пагорби вже зо тиждень активно пліткують про те, що Зеленський остаточно зважився попрощатися із Олексієм Гончаруком.

Як пише "Українська правда", у п'ятницю Зеленський зустрівся з Гончаруком і дорікав йому за незадовільну роботу Кабміну.

Зокрема, зауваження Зеленського стосувалися падіння економіки і промвиробництва, медичної реформи, ситуації з коронавірусом та платіжок за комунальні послуги.

Гончарук нібито визнав недопрацювання Кабміну. Він виділив лише трьох міністрів, до котрих не має зауважень, поміж ними – міністра юстиції Дениса Малюську.

Прем’єр, утім, зазначив, що приймає волю Президента.

Що ж до позачергового засідання ВР, то більшість пунктів порядку денного, перелічених у офіційному повідомленні, ну геть не годяться для того, аби збирати депутатів позачергово:

– проєкт закону про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях;

– проєкт закону про внесення змін до розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про національну безпеку України” щодо набрання чинності положеннями стосовно Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів і окремих родів військ (сил);

– проєкт закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французської Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України;

– проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України “Про запобігання корупції”.

А от останній пункт порядку денного таки справді інтриґуючий, поряд із питанням про Кабмін, – депутати обговорять діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Офісу Генерального прокурора "у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".