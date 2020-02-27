На Львівщині увічнили пам’ять героїв Вовчухівської офензиви.

 

У середу, 26 лютого, в селі Вовчухи Городецького району Львівщини відбулося урочисте відкриття й освячення меморіалу «Героям Вовчухівської офензиви». Пам’ятник постав на згадку про наступальну операцію Галицької Армії 1919 року, під час польсько-української війни.

 

Фото: te-rada.org

 

До заходів долучилися керівники Львівської та Тернопільської областей, народні депутати, представники місцевого самоврядування, громадськість, молодь, священнослужителі.

 

Фото: lvivoblrada.gov.ua

 

Під час заходу пам'ять військовиків Української Галицької армії вшанували хвилиною мовчання, а до меморіального комплексу поклали квіти. Священики відправили молебень і освятили монумент. Також присутні виконали Державний Гімн України, а оркестр Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного виконав «Марш нової армії».


«Найважливіший урок, який ми всі маємо винести з тих подій, – це те, що українці можуть покладатися тільки на власні сили, на сили власного війська. І хто б не був агресором на тому відтинку часу, і хто б не був на перспективу, давайте не вірити в союзників. Будемо просто вірити в себе і свій народ, робити висновки з непростих уроків історії […] Вічна пам’ять тим, хто поклав тут своє життя за вільну і незалежну Україну. Слава Героям Вовчухівської офензиви. Слава Україні!» – зазначив під час виступу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

 

 

Голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, звертаючись до учасників урочистостей, нагадав про події, на згадку про які постав меморіал. І наголосив, що українці мають робити висновки з тих історичних подій, «адже історія дає недвозначні уроки», пам’ятати та славити своїх героїв.

 

Пам’ятний знак Героям Вовчухівської  офензиви звели в межах програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2018-2020роки». Пам’ятник символізує кільце облоги міста Львова та вояків Галицької Армії, які йдуть в наступ. Архітектор меморіального комплексу – Михайло Хохонь. 

 

Для довідки:

 

Вовчухівська офензива – наступальна операція Галицької Армії 17 лютого – 18 березня 1919 року під час польсько-української війни 1918-1919 років.

 

У ході Вовчухівської офензиви воїни Галицької Армії перерізали залізничне сполучення між Львовом і Перемишлем у районі Вовчухів, повністю оточили й узяли в облогу Львів. Щонайменше двічі в ході Вовчухівської офензиви українці могли звільнити Львів.

 

Начальний командувач Галицької Армії генерал – полковник Михайло Омелянович-Павленко писав: «…Львів повністю взятий в кільце та обложений. Всі потуги поляків поблизу Вовчухів закінчились безрезультатно. Питання здачі Львова визначається наявністю в місті харчових запасів». Але втрутилась Антанта, а члени місії Бартелімі підступно провезли до Львова не тільки харчові запаси, а й набої та зброю. Щойно ініціатива переходила до воїнів Галицької Армії, втручалися міжнародні чинники та змушували українців іти на припинення бойових дій і перемир’я. У цей час польські війська отримували перепочинок та підмогу.

 

27.02.2020

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