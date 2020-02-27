На Львівщині увічнили пам’ять героїв Вовчухівської офензиви.

У середу, 26 лютого, в селі Вовчухи Городецького району Львівщини відбулося урочисте відкриття й освячення меморіалу «Героям Вовчухівської офензиви». Пам’ятник постав на згадку про наступальну операцію Галицької Армії 1919 року, під час польсько-української війни.

Фото: te-rada.org

До заходів долучилися керівники Львівської та Тернопільської областей, народні депутати, представники місцевого самоврядування, громадськість, молодь, священнослужителі.

Фото: lvivoblrada.gov.ua

Під час заходу пам'ять військовиків Української Галицької армії вшанували хвилиною мовчання, а до меморіального комплексу поклали квіти. Священики відправили молебень і освятили монумент. Також присутні виконали Державний Гімн України, а оркестр Національної академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного виконав «Марш нової армії».



«Найважливіший урок, який ми всі маємо винести з тих подій, – це те, що українці можуть покладатися тільки на власні сили, на сили власного війська. І хто б не був агресором на тому відтинку часу, і хто б не був на перспективу, давайте не вірити в союзників. Будемо просто вірити в себе і свій народ, робити висновки з непростих уроків історії […] Вічна пам’ять тим, хто поклав тут своє життя за вільну і незалежну Україну. Слава Героям Вовчухівської офензиви. Слава Україні!» – зазначив під час виступу голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Голова Тернопільської облради Віктор Овчарук, звертаючись до учасників урочистостей, нагадав про події, на згадку про які постав меморіал. І наголосив, що українці мають робити висновки з тих історичних подій, «адже історія дає недвозначні уроки», пам’ятати та славити своїх героїв.

Пам’ятний знак Героям Вовчухівської офензиви звели в межах програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2018-2020роки». Пам’ятник символізує кільце облоги міста Львова та вояків Галицької Армії, які йдуть в наступ. Архітектор меморіального комплексу – Михайло Хохонь.