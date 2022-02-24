ДПСУ підтвердила прорив кордону військовою технікою у п'яти областях.

Державна прикордонна служба України офіційно підтвердила: російська військова техніка, в тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Житомирській та Харківській областях.

"Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка", – ідеться у повідомленні ДПСУ.

Зокрема, в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" і "на інших напрямках".

Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області.

Обстрілу зазнали більшість прикордонних підрозділів і прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

"Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними Силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога", – йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба також оприлюднила відеозапис із входженням російської військової техніки на територію України з боку окупованого Криму.