Україна вперше відправила на "Євробачення" пісню українською мовою.

У фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" переміг електрофолькгурт Go_A. За пісню "Соловей", виконану в техніці "білого співу", музиканти отримали найвищі бали і від журі, і від глядачів – по 6 пунктів.

Пісня "Соловей" – перша зі всіх пісень, презентованих Україною на "Євробаченні", виконана цілковито українською мовою. Раніше Україну репрезентували пісні англійською, або англоукраїнськомовні (Руслана, "Ґринджоли"), або англокримськотатарськомовні (Джамала).

У фіналі взяло участь шестеро виконавців: "Krutь" із піснею "99", Jerry Heil із піснею Vegan, Gо-A з піснею "Соловей", David Axelrod із піснею Horizon, Khayat із піснею Callforlove і Tvorchi з піснею Bonfire.

Журі у складі Андрія Данилка, Тіни Кароль та Віталія Дроздово оцінило виступи в такий спосіб: 1 бал – Jerry Heil, 2 бали – Tvorchi, 3 бали – David Axelrod, 4 бали – Khayat, 5 балів – "Krutь" і 6 балів – Gо-A.

Глядачі: 1 бал – Jerry Heil, 2 бали – David Axelrod, 3 бали – Tvorchi, 4 бали – "Krutь", 5 балів – Khayat, 6 балів – Gо-A.

Go-A існує з 2012 року. Гурт працює в жанрі електрофолку; комбінує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські драми.

У перекладі з англійської go – йти, а буква a втілює давньогрецьку "альфа", тобто першопричину всього світу. Тому сама назва гурту "Gо-A" означає повернення до витоків. До його складу входять: Катерина Павленко (вокалістка), Тарас Шевченко (мультиінструменталіст), Ігор Діденчук (сопілкар) і Іван Григоряк (гітарист), тлумачить "Детектор медіа".

Солістка гурту Gо-A Катерина Павленко співає автентичним вокалом. Вивчає фольклор; їздила у фольклорні експедиції по селах і записувала пісні від 90-річних бабусь.

"Ми взагалі не планували йти на Євробачення і не планували випускати пісню "Соловей", – зізналася Катерина. – Просто в мене з’явилась ідея в голові, я прийшла до Тараса і сказала "дивись, є така пісня, ми можемо зробити її на "Євробачення", а можемо просто зробити і в нас буде класна пісня", – сказала вона.

"Євробачення-2020" відбудеться 12-16 травня у Роттердамі.