Росія знову намагається втрутитися в президентські вибори в США.

Причому, за твердженням американських спецслужб, Кремль далі грає на боці Трампа.

Джозеф Маґуайр

Спецслужби США вважають, що Росія в 2020 році втручається у президентську передвиборну кампанію, щоб сприяти переобранню Дональда Трампа. Про це минулого тижня представники національної розвідки попередили Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США на конфіденційному брифінгу – повідомила газета New York Times, покликаючись на свідчення п'ятьох джерел, знайомих зі ситуацією. Зокрема, спецслужби вважають, що Москва втручається в праймеріз демократів.

Зазначений брифінг відбувся 13 лютого. І це, як пише New York Times, , дуже розсердило президента. Трамп поскаржився, що демократи використовують «російську підтримку» проти нього.

Як пише видання, наступного після брифінгу дня глава Білого дому оголосив догану Джозефу Маґуайрові (Joseph Maguire), котрий на той момент ще виконував обов'язки директора Національної розвідки, за те, що він допустив проведення такого заходу. Трамп особливо негативно поставився до присутності на брифінгу Адама Шіффа (Adam Schiff), каліфорнійського конґресмена-демократа, котрий очолював процес імпічменту в Палаті представників.

Через кілька днів Трамп оголосив, що амбасадор США в Німеччині Річард Ґренелл заступить Маґуайра на посаді керівника спецслужби. Ґренелл не має досвіду роботи в розвідці, зате своїми публічними заявами зарекомендував себе як переконаний трампіст. Хоча деякі джерела в Білому домі повідомляють, що й він обійме цю посаду лише на тимчасовій основі. А на затвердження Сенату президент представить іншу кандидатуру.