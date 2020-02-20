IT-компанія Intellias відкрила офіс у Франківську.

 

19 лютого одна з найбільших в Україні ІТ-компаній, Intellias, підписала Меморандум про партнерство з Івано-Франківським ІТ-кластером та офіційно відкрила офіс в Івано-Франківську. Про це повідомили на сторінці Івано-Франківський ІТ кластер.

 

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

Івано-Франківськ – п’яте українське місто, в якому відкрили розробницький центр Intellias. Компанія завела у Франківськ 6 міжнародних проєктів. В офісі Intellias вже працює 12 спеціалістів, відкрито 5 вакансій. У планах – подвоїти команду до кінця цього року.

 

«Ми відкрили цей офіс з амбітними цілями і впевнено втілюємо їх у життя. Наші спеціалісти працюють тут на високотехнологічних проєктах: зокрема над програмним забезпеченням для одного з найбільших світових банків і над картографічними сервісами німецької компанії – лідера автомобільної індустрії. Це цілком закономірно, адже ми спеціалізуємося на розробці програмного забезпечення для автомобільної галузі, а також на навігаційних системах і фінансових технологіях», – зазначив під час події СЕО та співзасновник компанії Intellias Віталій Седлер.

 

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

Виконавча директорка Івано-Франківського ІТ-кластера Мар’яна Озорович привітала нового партнера й зауважила, що відкриття в місті представництв топових ІТ-компаній значно посилює потенціал місцевої спільноти.

 

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що відкриття офісу Intellias є позитивною подією для міста: «Це не лише додаткові кошти для міського бюджету і створення високооплачуваних робочих місць в місті. Відкриття офісів таких ІТ-компаній як Intellias допомагає зберігати талановитих людей в Івано-Франківську, запобігаючи міграції ІТ-фахівців у інші регіони».

 

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

Для довідки:

 

Intellias заснована у Львові 2002 року. 2018-го компанія увійшла до щорічного рейтингу Inc. 5000 – переліку приватних компаній, що найдинамічніше розвиваються в Європі. Також у 2018 році Intellias залучив інвестиції від Horizon Capital для розширення можливостей надання послуг у Центральній та Східній Європі.

 

Intellias входить у десятку найбільших ІТ-компаній країни. Компанія має розробницькі офіси у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську та Кракові, а також представництво у Берліні. На сьогодні в Intellias працює близько 1600 спеціалістів. Багато років поспіль Intellias є одним із найкращих ІТ-роботодавців за версією DOU.ua.

 

20.02.2020

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