IT-компанія Intellias відкрила офіс у Франківську.

19 лютого одна з найбільших в Україні ІТ-компаній, Intellias, підписала Меморандум про партнерство з Івано-Франківським ІТ-кластером та офіційно відкрила офіс в Івано-Франківську. Про це повідомили на сторінці Івано-Франківський ІТ кластер.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Івано-Франківськ – п’яте українське місто, в якому відкрили розробницький центр Intellias. Компанія завела у Франківськ 6 міжнародних проєктів. В офісі Intellias вже працює 12 спеціалістів, відкрито 5 вакансій. У планах – подвоїти команду до кінця цього року.

«Ми відкрили цей офіс з амбітними цілями і впевнено втілюємо їх у життя. Наші спеціалісти працюють тут на високотехнологічних проєктах: зокрема над програмним забезпеченням для одного з найбільших світових банків і над картографічними сервісами німецької компанії – лідера автомобільної індустрії. Це цілком закономірно, адже ми спеціалізуємося на розробці програмного забезпечення для автомобільної галузі, а також на навігаційних системах і фінансових технологіях», – зазначив під час події СЕО та співзасновник компанії Intellias Віталій Седлер.

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Виконавча директорка Івано-Франківського ІТ-кластера Мар’яна Озорович привітала нового партнера й зауважила, що відкриття в місті представництв топових ІТ-компаній значно посилює потенціал місцевої спільноти.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що відкриття офісу Intellias є позитивною подією для міста: «Це не лише додаткові кошти для міського бюджету і створення високооплачуваних робочих місць в місті. Відкриття офісів таких ІТ-компаній як Intellias допомагає зберігати талановитих людей в Івано-Франківську, запобігаючи міграції ІТ-фахівців у інші регіони».

Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv