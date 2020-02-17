У Криворівні створять сучасний музей Параски Плитки-Горицвіт.

У Криворівні на Івано-Франківщині під час презентації фільму «Портрет на тлі гір» – про місцеву мисткиню Параску Плитку-Горицвіт – відбулося громадське обговорення подальшої долі її робіт. Річ у тім, що власником культурного надбання художниці є громада, тож у селі планують облаштувати музей, хоча приміщення для нього наразі немає, – повідомляє «Репортер».

Фото: hutsul.museum

Параска Плитка-Горицвіт не мала прямих нащадків, відтак, згідно із заповітом, власником її надбання є громада.

«Без рішення громади тепер нічого не можна проводити, – розповів місцевий священик Іван Рибарук. – Я був особисто в Параски незадовго до смерті. Тоді вона нам сказала, що все в її хаті є власністю села й за село не має права виїжджати, навіть на зберігання, хіба у форматі виставок. Тут нас ніхто нічим не переконає, навіть якби пробували. Ми чітко знаємо, що так сказала Параска».

Тепер, після закінчення масштабної тримісячної виставки у столичному «Арсеналі», особливо гостро постало питання подальшого зберігання її робіт. У Криворівні наразі немає приміщення, де вони всі помістилися б. Двокімнатна хата-музей Параски Плитки-Горицвіт, в якій, до того ж, немає ані світла, ані тепла, для цього замала. А ще картини, книги та світлини мисткині потребують певного температурного режиму для зберігання. Єдине приміщення, яке найближчим часом звільниться у зв’язку з територіальною реформою, – сільська рада.

Як розповів отець Іван Рибарук, музей, найімовірніше, облаштують саме в приміщенні сільради. Принаймні до цього схиляється громада. За його словами, ініціативна група (це сільська влада, священик, працівники музеїв Криворівні, вчителі та кілька селян, що знали Параску особисто, – загалом 14 осіб) створила громадське об’єднання, яке планують оформити юридично в організацію. Причому робити це потрібно якнайшвидше, оскільки невдовзі Криворівню об’єднають в ОТГ з Верховиною.

Водночас, як зазначив священик, подальша доля робіт Параски цікавить далеко не всіх її односельчан. За словами отця Івана, навіть на похорон художниці прийшло лише 30 людей і група з телебачення.

«На жаль, для більшості Параски не існує. Наші вчителі не ходили до неї додому, коли вона жила, – каже отець Іван. – Мій тесть Іван Зеленчук крав зі школи шафи, які мали списати, й носив Парасці, аби вона книжки складала, а дружина носила їй хліб. Вона їй була як бабуся. Якщо все розказати, що про Параску говорили, то краще змовчати. Бо вона була бандерівка, а то був СРСР. У селі її боялися. Чому у неї фотографії лише цього присілка? Бо в інших кутках вона не котувалася».

Утім, священик заперечив закиди в бездіяльності й халатності, які іноді звучать на адресу села. За словами отця Івана, він особисто ще з 2009 року організовував виставки талановитої односельчанки по всій Україні, перевидає її книги. А тепер планує виставку ікон Параски у Львові, у Центрі Шептицького.

Фото: spadok.org.ua

«Ми будемо робити акцент на Парасці як на християнці. Вона – черниця. Але вона не була вистрижена чи пострижена на чернецтво, вона черниця в миру. Звичайні люди дуже далекі від того», – додав отець Іван.

Режисер стрічки про Параску Плитку-Горицвіт Максим Руденко переконаний, що в селі варто побудувати сучасне двоповерхове приміщення, на першому поверсі якого створити музей, а на другому – артпростір для митців, який його «годуватиме».

«Треба розвивати й робити сучасний музей, бо це може бути дуже цікаво для іноземців, або об’єднуватися з великими музеями області», – зазначив режисер.

Регіональна координаторка столичної виставки про Параску Мар’яна Заклінська запропонувала громаді допомогу в пошуку грантів на облаштування музею. Селяни погодилися. Крім того, громада села вже самотужки написала грант на облаштування музею. Чи вдасться його отримати, знатимуть у квітні. Тож наразі чекають відповіді.