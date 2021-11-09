У грудні в Криворівні відкриють музей Параски Плитки-Горицвіт.

У колишній будівлі сільської ради у Криворівні у грудні, на початку різдвяногоциклу свят, планують відкрити Параски Плитки-Горицвіт, повідомив «Репортер».

Зараз активісти та працівники ГО «Центр «Криворівня» реставрують приміщення, щоб розташувати екпозиційні зали: біографічну, присвячену фотографічній, літературній та художній творчості мисткині.

Зберегти спадищу Параски Плитки-Горицвіт та зробити її доступною для туристів, котрі приїздять на традиційнісвяткування Різдва та водохреща у село, – першочергова мета музею.

Зазначимо, Параска Плитка-Горицвіт (1927-1998) – гуцульська художниця, фольклористка, етнографка, філософиня та фотографка. Вона жила усамітнено в карпатському селі Криворівня після поверення з радянськитх таборів за допомогу УПА. Параска Плитка-Горицвіт стала одним із культурних символів Гуцульщини, адже створила власний мікрокосм. Роботи мисткині це: саморобні книги, фотографії, картини, скульптури з глини та витинанки – в яких поєднано українські традиції та експериментальність, знання про космос, політику та далекі країни, де жінка ніколи не бувала.

Фотографувати Параска Плитка-Горицвіт почала в 1970-х і займалася фотографією майже до кінця життя. Більшість робіт втрачені, проте понад 4 тисячі світлин і негативів віднайшли у 2015 році, та оцифрували зображення.

З кожним роком творчість Параски привертає все більше уваги шанувальників та дослідників мистецтва – у 2019 році відбулася виставка «Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації» у «Мистецькому Арсеналі», а у 2020 році її роботи надруковано у французькій книзі «Світова історія жінок-фотографів» (Une histoire mondiale des femmes photographes).

Фото report.if.ua, kyivdaily.com.ua