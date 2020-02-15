Східноафриканські країни зазнали безпрецедентного нападу сарани.

ООН б’є на сполох: мільйонам африканців загрожує голод.

Масштабне вторгнення почалося в Сомалі та Ефіопії, звідти комахи дійшли до Кенії, також вони з'явилися в Уганді та Танзанії. Тепер мільярдні полчища шкідників прямують у напрямку Південного Судану. Менші хмари сарани були помічені в Джибуті, Еритреї та Судані. Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza.

На даний момент найбільш загроженою вважають Ефіопію, де величезні зграї дорослої сарани наближаються до найродючіших сільськогосподарських угідь у Великій рифтовій долині, яка живить 100-мільйонну країну.

ООН б’є на сполох. «Цей регіон не може дозволити собі ще одного великого шоку. Якщо відповідних заходів не буде вжито оперативно, ми можемо мати справу з найбільшою в історії чумою сарани. Голод може вразити ще 10 мільйонів людей», – попередив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Ловкок (Mark Lowcock).

Одна зграя сарани – це зазвичай 150 мільйонів комах. Утім, за підрахункам оонівських експертів, кількість сарани в Кенії оцінюється в 100–200 мільярдів одиниць на площі 2,4 тисячі. км кв. Вони здатні щоденно з’їдати стільки, скільки всі кенійці (50 мільйонів) разом взяті.



Інфографіка: «Gazeta Wyborcza»

Науковці стверджують, що у стрімкому зростанні кількості сарани винні погодні аномалії, які насправді вже стали нормою. У травні 2018 року циклон пройшовся пустельними районами Ємену, Оману та Саудівської Аравії. Випав дощ, який є там рідкістю. Він сприяв стрімкому зростанню рослинності, що дало сарані ідеальні умови для розмноження. Її популяція за півроку збільшилась у 400 разів. Зазвичай сарана гине, коли знову пачинається посуха. Але в жовтні 2018 року прийшов наступний циклон і протягом наступних півроку чисельність сарани зросла у вісім тисяч разів.

Шкідники вчинили напади на поля Південного Ірану, де їх не бачили пів століття, дійшли до Індії та Пакистану. Восени вони були в Ефіопії та Сомалі. А в грудні 2019 року прийшов ще один циклон, який дозволив комахам наростити популяцію і дістатися до Кенії.

Циклони ж виникають внаслідок аномалії, яка складається внаслідок періодичного підвищення температури вод Індійського океану – явища, аналогічного до Ель-Ніньо в Тихому океані. Раніше це відбувалося що 10 років, тепер частіше. Звідси зливи у Східній Африці та посуха в Австралії.