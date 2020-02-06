Спроба усунути Дональда Трампа від влади провалилася.

Сенат ухвалив два виправдальних рішення для президента США.

Третя за рахунком в історії США спроба усунути чинного президента від влади провалилася: контрольований республіканцями Сенат визнав безпідставними звинувачення, висунуті проти Дональда Трампа його опонентами. Про це повідомило радіо Voice of America.

Трампа звинувачували в зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конґресу. Проти першої статті звинувачення проголосували 52 сенатори, за висловилися 48. Під час голосування щодо другої статті 47 сенаторів визнали Трампа винним, а 53 проголосували проти цього.

Єдиним республіканцем, котрий підтримав статтю звинувачення про зловживання владою, став екскандидат на посаду президента США сенатор Мітт Ромні. Він же став першим сенатором в американській історії, котрий проголосував за відсторонення свого однопартійця від влади. Ромні назвав поведінку президента «неправильною, надзвичайно неправильною». Утім за звинуваченням про перешкоджання роботі Конґресу навіть Ромні проголосував за невинуватість Трампа.

На думку політичних коментаторів, виправдання президента Дональда Трампа за підсумками процедури імпічменту стало переломним моментом в його президентстві, враховуючи, що воно відбулося за дев'ять місяців до нових виборів глави Білого дому. Президент суттєво зміцнив свої позиції, вступаючи в передвиборчий сезон.

«Просто дивовижно, чого мені вдалося домогтися — більше, ніж будь-якому іншому президенту за перші три роки (поки що), враховуючи, що протягом цих трьох років щодо мене були організовані дуті політичні розслідування і сфабрикований імпічмент! Збережемо Америку великою!» — написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.