Спікерка Палати представників демонстративно розірвала текст доповіді президента.

Трамп же перед виступом демонстративно проіґнорував простягнуту Ненсі Пелосі руку для привітання.

Третій за рахунком щорічний виступ президента США перед обома палатами Конґресу розпочався зі скандалу і ним завершився. Всупереч традиції, спікерка Палати представників, демократка Ненсі Пелосі не стала представляти главу держави словами «Для нас висока честь вітати президента Сполучених Штатів...». Натомість вона коротко сказала: «Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп», – все ж простягнувши главі Білого дому руку для вітання.

Сам Трамп простягнуту руку спікерки демонстративно проіґнорував і, відвернувшись від неї, привітав республіканців у Конґресі, які займали ліву від трибуни половину залу. У відповідь Ненсі Пелосі настільки ж демонстративно заглибилася в папери, які лежали перед нею. Про це повідомило радіо Voice of America.

Президент США Дональд Трамп виступив з черговим щорічним зверненням до нації «Про стан справ в країні». Всупереч очікуванням, у своєму виступі глава Білого дому ні словом не згадав майбутнє голосування в Сенаті щодо його імпічменту. Замість цього президент США віддав перевагу протягом майже півтори години говорити про економічні досягнення своєї адміністрації, яка зуміла, за його словами, «забезпечити велике американське повернення» (The Great American Comeback).

«Лише за три коротких роки ми позбулися уявлень про те, що Америка перебуває в занепаді, і ми відмовилися від ідеї, яка стверджувала, що американське майбутнє повинно бути скромним. Зараз ми рухаємося вперед зі швидкістю, яку ще недавно неможливо було уявити, і ми ніколи не повернемо назад», – запевнив глава Білого дому.

Пелосі, сидячи позаду президента, хмурилася і недовірливо посміхалася на його заяви, допоки Трамп не завершив своєї промови. Щойно закінчилася президентська промова, як спікерка Палати представників демонстративно розірвала на шмаття переданий їй примірник доповіді Дональда Трампа Конґресу. Коментуючи на прохання журналістів свій вчинок, Пелосі сказала: «З огляду на інші альтернативи, це був ввічливий вчинок. Бо то була дійсно брудна промова».