Євроунія відкинула близькосхідний план Дональда Трампа.

У Брюсселі вважають, що він не відповідає мінімальним вимогам палестинців.

 

                                                   Жозеп Боррель

 

Брюссель розкритикував запропонований Сполученими Штатами близькосхідний мирний план. Керівництво Європейської Унії заявило, що за необхідності оскаржуватиме плани Ізраїлю щодо подальшої анексії палестинських земель. Про це повідомило радіо Voice of America

 

Верховний представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Josep Borrell) підтвердив прихильність Євроунії дводержавному вирішенню, що передбачає співіснування Ізраїлю і «незалежної, демократичної, суміжної, суверенної і стійкої палестинської держави».

 

За словами Борреля, хоча план Трампа й передбачає створення палестинської держави, він не відповідає мінімальним вимогам палестинців і дає Ізраїлю майже все, чого той вимагав за минулі десятиліття. Мова йде перш за все про більшість палестинських територій, на яких побудовані ізраїльські поселення.

 

Голова європейської дипломатії вважає, що спроби Ізраїлю анексувати палестинську територію «не залишаться без відповіді». Боррель також підкреслив, що для досягнення миру необхідно врегулювати питання встановлення меж палестинської держави і остаточний статус Єрусалима. «Для встановлення справедливого і тривалого миру невирішені питання про остаточний статус повинні бути врегульовані шляхом прямих перемовин між сторонами», – зазначив Боррель, додавши, що план «відступає від цих параметрів, погоджених на міжнародному рівні».

05.02.2020

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