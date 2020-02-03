У Сирії загинуло четверо агентів ФСБ.

За однією версією, вони підірвалися на фугасі, за іншою – потрапили під мінометний вогонь.

 

 

У Сирійській провінції Алеппо загинуло четверо співробітників Центру спеціального призначення ФСБ Росії. Вони потрапили під мінометний обстріл. Про це першим повідомив телеграм-канал Baza у понеділок, 3 лютого.

 

Згідно з повідомленням, автомобіль російських спецслужбовців підірвався на фугасі, після чого поранені бійці потрапили в руки бійців озброєної опозиції і були вбиті. Baza не повідомляє про те, звідки у видання взялася ця інформація.

 

Російська газета «Коммерсантъ» написала, що в ФСБ підтвердили загибель принаймні одного офіцера. Це уродженець Тамбовської області лейтенант Всеволод Трофімов. Загибель ще трьох співробітників ФСБ офіційно не підтверджена. За версією газети, російські спецслужбовці потрапили під мінометний вогонь.

 

Телеграм-канали, пов'язані з російськими силовиками, повідомляють, що всі четверо загиблих – офіцери управлінь «С» і «К». Вони навели імена і звання ще трьох полеглих: майор Руслан Гімадієв, майор Булат Ахматьянов і капітан Дмитро Мінов.

 

На сторінці в Facebook групи розслідувачів Conflict Intelligence Team опубліковані фотографії траурних портретів співробітників Центру спеціального призначення ФСБ. Де зроблені ці знімки, не вказується. На всіх стоїть одна дата смерті – перше лютого 2020 року. Також вказано, що вони загинули «під час виконання спеціальних завдань в Сирійській арабській республіці».

03.02.2020

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