Ірина Цілик перемогла як найліпший режисер на кінофестивалі "Санденс".

 

Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу. У такий спосіб журі відзначило її за документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

 

 

"Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю", — написала переможниця у Facebook.

 

"Санденс" є найбільшим фестивалем незалежного кіно в США. Його заснував відомий актор Роберт Редфорд у 1981 році.

 

Як зазначив кінокритик Ерік Хайнс, нагороду вручили "фільммейкеру, що практикує елегантне відчуття стриманості".

 

Згодом Ірина Цілик також зізналася, що перемога була для неї цілковитою несподіванкою.

 

"Я з легкою душею пішла на церемонію, нічого не чекаючи. Але коли я почула власне ім'я, серце просто впало і покотилося. "Ти так швидко побігла на сцену! — сказав Сенцов. — Ну хто так робить?! Я не встиг нічого зняти як слід". А я йшла на сцену і думала, ааа, що ж мені сказати?! Врешті сказала трохи змазано (але шо вже), що це мій перший фільм і перший Санденс фестиваль. І що ця нагорода надзвичайно важлива для мене особисто, для героїв нашого фільму, для моєї команди і, сподіваюся, для України. "Ви, мабуть, знаєте, що в моїй країні досі триває війна. Україна дуже розбалансована і поділена на різні паралельні реальності нині. І тому я рада, що наш фільм зайвий раз може сказати — make love, make art, not war", — переповіла Цілик.

 

 

Українські інтелектуали вітають Цілик із перемогою.

 

"Сиджу й реву од щастя, аж сльози по щоках, — так, ніби ми вже війну виграли... Але битву — безумовно, і немаленьку!" — прокоментувала письменниця Оксана Забужко.

 

"Отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), — то вже щось геть із розряду чарівних казок!!!" — додала вона.

 

03.02.2020

До теми

Спалах коронавірусу: що далі?
Чого потрібно чекати згідно з найоптимістичнішими і найпесимістичнішими сценаріями після того, як ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію?
02.02.20 | | Наука
Загублений та знайдений знову
Богдан Пастух
Тут, наче на долоні, людина війни зі всіма її страхами, сподіваннями та зухвальством, яка розуміє смертний фінал. І від цього усвідомлення тексти заряджені сильною екзистенційною напругою, що дало підстави порівняти «Спомини фронтовика» із твором «У сталевих грозах» Ернста Юнґера.
01.02.20 | | Штука
Діти, яких частіше хвалять, працюють зосередженіше
Команда вчених зайшла до понад 70 класних кімнат. І помітила: там, де вчителі багато хвалять, учні працюють зосередженіше.
01.02.20 | | Наука
Krasna Malanca: будем співати по-нашому
Олена МАКОВЕЙЧУК
На Маланку всі свої. На Маланку все можна. На Маланку кожен, з ким познайомишся, розпитає тебе, хто ти й що ти, а потім запросить до себе.
01.02.20 | | Галичина
Хвороба Паркінсона: хворий з народження?
Нещодавній експеримент засвідчує: пацієнти з ранньою формою хвороби народжуються з вадами нейронів.
31.01.20 | | Наука
Трампова «оборудка століття»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
«Оборудкою століття» назвав Дональд Трамп ним же запропонований план мирного врегулювання на Близькому Сході. Чи дійсно він такий знаменний? Яка роль у його реалізації належить іншим державам, зокрема Росії?
31.01.20 | | У світі
Досвід колективної летаргії
Олексій Паляничка
Минуле може змінити тільки забуття або покаяння. Забуття призводить до рециклу подій, а покаяння дає можливість звільнитися із кола поневірянь. Нині знову спостерігаємо прагнення суспільства впасти в летаргію. І сучасний театр виступає каталізатором, котрий робить спроби протистояти стагнації.
31.01.20 | | Штука
Театральний компроміс
Микола Береза
У цьому театрі немає гри. Ролі акторів, режисерів й авторів змінюються. Театральне мистецтво шукає нові форми існування. Що спільного в театру, до якого ми звикли, із тим, який називають «постдраматичним»?
30.01.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.