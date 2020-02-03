Ірина Цілик перемогла як найліпший режисер на кінофестивалі "Санденс".

Українська режисерка Ірина Цілик отримала нагороду американського кінофестивалю "Санденс" за найкращу режисерську роботу. У такий спосіб журі відзначило її за документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин".

"Друзі, це капець, я виграла нагороду "Краща режисура" у категорії World Documentary Competition на фестивалі Sundance! Що я відчуваю? Я трохи згодом напишу, що я відчуваю", — написала переможниця у Facebook.

"Санденс" є найбільшим фестивалем незалежного кіно в США. Його заснував відомий актор Роберт Редфорд у 1981 році.

Як зазначив кінокритик Ерік Хайнс, нагороду вручили "фільммейкеру, що практикує елегантне відчуття стриманості".

Згодом Ірина Цілик також зізналася, що перемога була для неї цілковитою несподіванкою.

"Я з легкою душею пішла на церемонію, нічого не чекаючи. Але коли я почула власне ім'я, серце просто впало і покотилося. "Ти так швидко побігла на сцену! — сказав Сенцов. — Ну хто так робить?! Я не встиг нічого зняти як слід". А я йшла на сцену і думала, ааа, що ж мені сказати?! Врешті сказала трохи змазано (але шо вже), що це мій перший фільм і перший Санденс фестиваль. І що ця нагорода надзвичайно важлива для мене особисто, для героїв нашого фільму, для моєї команди і, сподіваюся, для України. "Ви, мабуть, знаєте, що в моїй країні досі триває війна. Україна дуже розбалансована і поділена на різні паралельні реальності нині. І тому я рада, що наш фільм зайвий раз може сказати — make love, make art, not war", — переповіла Цілик.

Українські інтелектуали вітають Цілик із перемогою.

"Сиджу й реву од щастя, аж сльози по щоках, — так, ніби ми вже війну виграли... Але битву — безумовно, і немаленьку!" — прокоментувала письменниця Оксана Забужко.

"Отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), — то вже щось геть із розряду чарівних казок!!!" — додала вона.