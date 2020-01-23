Нобелівський психоз

Ольга Токарчук: «Після Нобеля в мені нічого не змінилося, тільки світ змінився. Це досвід психозу, бо люди в такому стані вважають, що з ними все в порядку, а світ зійшов з розуму»

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Багато років тому я усвідомила собі, що люди читають те, що я пишу: коли з'ясувалося, що "Правік та інші часи" продався великим накладем. Я сиділа на кухні у Валбжиху, і намагалася зрозуміти, скільки то є. Я зрозуміла, що промовляю до багатьох. Письменники, коли вони починають писати, трактують писання як вид експресії, не здають собі справи, що існує читач. Тоді, на цій кухні, я отримала почуття сили. Чому цього не використати на благі цілі? Щоб поділитися тим, що для мене є найважливіше? Подібне почуття супроводжувало мене, коли я мала написати нобелівську промову. Я сіла і написала цю промову за два тижні.

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Мій наратор є більшим за мене. Наратор є чимось потужним, він в певний момент зачинає диригувати писанням. Я пробувала це показати у особі Єнти в "Книгах Якуба". Я не вмію придумати голос наратора. Я чекаю на нього. В певному сенсі я є технічним працівником, чекаю, поки цей голос з'явиться в моїй голові, і тільки після того все рушить вперед.

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Ми живемо в культурі, яка на всі боки крутить слово "любов". Це поняття втрачає своє значення. В молодості дуже важливим для мене було слово "уважність". "Чулість" поєднує і любов, і уважність. Його дещо призабули. Це скромне слово не надихає, воно не вписане у великі тексти. Матиме стійкість до інфляції. Воно апелює і до людського тіла. Це слово супроводжує мене з давніх пір, власне від "Правіку...". Після цієї книжки з'явилися критики, що ця книжка наївна, "з моху і папороті". Люді, коли спішать, коли діють з розмаху, не розуміють чулості. Це було для мене дуже особисте рішення. Я пишу з чулістю навіть щодо огидних, відразливих постатей. Завше стараюся зрозуміти їхні мотивації. Вибудувати їх так, щоб вони були реальні. "Чулість" апелює до глибших пласті емпатії, розуміння.

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Якою є моя роль стосовно інтернету, який все переінакшує, вигадує? Питання читачів, які хочуть знати, чи те, що я пишу, є правдою, мене сконфузило. В якийсь момент я усвідомила, що змінився контекст сприйняття літератури. Яку цінність має нині вигадувати в реальності, в якій і так є багато вигадок? Через це ми втрачаємо вміння сприймати мистецтво, літературу. Деякі мої друзі буддисти і екологи сприйняли "Веди свій плуг понад кістками мертвих" і фільм Агнешкою Голланд "Покот" [в українському прокаті "Слід звіря"] як заклик до екотероризму. Зрозуміли мистецтво надто дослівно. Застерігаю від цього.

Думки Ольги Токарчук на зустрічі у " Ґазеті Виборчій" занотувала Наталія Шостак

Olga Tokarczuk

Psychoza noblistki

Gazeta Wyborcza, 14.01. 2020

(скорочений переклад)