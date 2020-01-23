Через невідомий вірус у Китаї ізольовано місто Ухань.

Органи охорони здоров'я у цілому світі працюють над запобіганням глобальній пандемії.

 

 

Влада Китаю о 10 годині ранку (за місцевим часом) 23 січня зупинила роботу громадського транспорту, летовища і двірців міста Ухань в провінції Хубей через спалах пневмонії, викликаної новим типом коронавіруса. Про повідомила інформаційна агенція Reuters.

 

«Без особливих причин мешканцям не слід полишати місто. Вихідні рейси з летовища і двірців тимчасово закриті», – йдеться в заяві екстреного штабу боротьби зі захворюванням. Коронавірусом у Китаї, за останніми даними, заразилося близько шести сотень осіб, 17 з них вже померли. Він вже проник на територію США, Таїланду та Південної Кореї.

 

«Головне – не їздите в Ухань. А тих, хто там перебуває, я закликаю не полишати місто», – сказав заступник голови Державного комітету КНР у справах охорони здоров'я Лі Бінь. «Хоча шляхи передачі вірусу ще належить точно встановити, є ймовірність, що він може мутувати, а також є ризик подальшого поширення епідемії», – додав китайський чиновник.

 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже привітала цей крок китайської влади, назвавши транспортну ізоляцію Уханя, в якому живе понад 11 мільйонів осіб, «дуже доречним кроком». Директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус привітав готовність Китаю мінімізувати ризики для населення країни й інших держав.

 

Комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій ще не ухвалив рішення, чи оголошувати режим надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом пневмонії. Обговорення цього питання продовжиться 23 січня. Експерти ВООЗ поки що не спостерігають ланцюжка поширення вірусу, крім того, всі відомі випадки зараження людини від людини відбулися в Китаї.

 

«Нам вже відомо, що хвороба прийшла з ринку, на якому відбувалася незаконна торгівля дикими тваринами. Можливо, носієм вірусу була тварина, а потім він перейшов до людини», – каже директор китайського Центру з контролю і профілактики хвороб Ґао Фу. За словами чиновника, вірус, який отримав назву 2019 nCoV, передається головним чином повітряно-крапельним шляхом.

23.01.2020

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