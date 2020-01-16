Зеленський вважає "кіборгів" синонімом українського воїнства.

Президент України Володимир Зеленський у четвер ушанував подвиг "кіборгів" – українських воїнів, котрі в 2014-2015 роках тримали оборону Донецького аеропорту у вкрай складних умовах.

16 січня – неофіційна, громадська дата – День пам'яті "кіборгів".

"У незламності, хоробрості, героїзму та надлюдських зусиль українського воїнства є ім’я – «кіборги», – пише Зеленський у Facebook. – Ви – живі й полеглі – справжні легенди і найкращий приклад для тих, хто коли-небудь боронитиме Україну... Ви встояли там, де не витримав бетон, і навіть ворог визнав вашу незламність".

"Дві сотні «кіборгів» заплатили життям за свій подвиг і за те, щоб довести: ми не віддамо жодного клаптика української землі. Герої не вмирають!", – зазначив Зеленський.

У четвер на офіційній сторінці Міністерства оборони України також з'явилося повідомлення, присвячене "кіборгам".

"Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою та незламністю українські військовослужбовці, добровольці, медики та волонтери тримали оборону ДАПу. «Кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах", – зазначили в Міноборони.

Мілітарне відомство нагадує, що перший бій за ДАП наприкінці травня 2014 року; восени 2014-го бойові дії відновилися.

"За весь час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 100 українських військових, близько 440 зазнали поранень", – зазначили в МОУ.

Як уточнює український журналіст Дмитро Лиховій, 16 січня як дата для вшанування подвигу "кіборгів" народилася випадково, з приватної ініціативи; насправді в 2015 році українські воїни ще майже тиждень тримали оборону аеропорту.

"Свого часу цього дня вдова кіборга Івана Зубкова провела пам'ятний захід. Але це не привід поширювати у ЗМІ і в фейсбуках міф про те, що "в Україні 16 січня відзначають". Бо 16 січня 2015 року в ДАПі не трапилося нічого вкрай особивого, аеропорт тримався ще майже тиждень", – написав Лиховій у Facebook.

"Вже не перший рік не розумію чому 16.01 обрали днем пам'яті "кіборгів"!? Шановні, схаменіться: 16-го ми ще билися так, що в нас просили перемир'я. Воно, звісно, приємно, що пам'ятають, що відзначають, але ще було 4 доби запеклих боїв, отруєння газом, 2 підриви, голод, холод... Наша дата – 20.01! Це останній день оборони нового терміналу ДАП. Пожежна станція, РЛС і інші позиції ще трималися", – пише з цього приводу ветеран війни на Донбасі Андрій Казмирчук.