Очільниця ДБР заявила родинам Небесної сотні, що бере в команду адвоката Януковича.

Родини Героїв Небесної сотні обурені спробою призначення на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова й закликали українську владу не допустити розвалу "справи Майдану".

Про це йдеться у відкритому листі ГО "Родини Героїв Небесної сотні", адресованому до Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, в.о. директора ДБР та комісії, котра займається відбором кандидатів на посади в бюро.

Постраждалі інформують, що мали зустріч із в.о. директора ДБР Іриною Венедиктовою, і вона підтвердила, що процедура призначення Януковичевого адвоката – вже на фінальній стадії. "На пряме питання Ірина Венедиктова зазначина, що в разі рекомендації його конкурсною комісією, за умови проходження спецперевірки, він таки буде призначений", – йдеться у заяві.

Згодом родини Небесної сотні з'ясували, що Олександр Бабіков вже проходить спецперевірку. Натомість конкурсна комісія не виявила у Бабікова конфлікту інтересів в зв'язку із його діяльністю як адвоката горепрезидента. "Мовляв, Бабіков не є особистим адвокатом Януковича, а лише знайомився із матеріалами цієї справи", – переповідають потерпілі.

Прямо під час зустрічі родини передали Венедиктовій пакет документів на підтвердження того, що Олександр Бабіков активно захищав Януковича, зокрема в справі щодо вбивств і насильства над протестувальниками, організованими, на думку слідства, саме Віктором Федоровичем.

"Бабіков складав і підписував процесуальні документи в інтересах Януковича, брав участь в судових засіданнях, оскаржував дії слідчих. Робив все, що робить адвокат, який захищає свого клієнта. Бабіков працював в команді АО "АВЕР ЛЕКС" разом із адвокатами Сердюком В.А., О. Горошинським, Федоренко І.Л. Нагадаємо, що Горошинський також захищає "беркутівців" в справі щодо розстрілу на вул. Інститутській 20.02.2014 р", – ідеться у відкритому листі.

Родини Небесної сотні звертають увагу на те, що Бабіков, згідно з планами керівництва ДБР, займатиметься анонсованим аудитом "справ Майдану".

"Якщо в.о. директора ДБР вважає, що ситуація, коли адвокат підозрюваного стає заступником керівника органу, який розслідує числені кримінальні справи щодо цього підозрюваного, керує слідчими, проводить аудит цих справи – це нормально і не створює конфлікт інтересів, – у ДБР немає шансів отримати довіру ні від наших адвокатів, ні від нас, ні суспільства в цілому", – обурені близькі загиблих.

Адвокат Євгенія Закревська заявила, що Ірина Венедиктова під час розмови відверто зізналася потерпілим і їхнім юристам: "Якщо конкурсна комісія його рекомендує і він пройде спецперевірку, то так, призначить. Призначить, а потім все пояснить".

"З подальшої розмови ми зрозуміли, що комісія Бабікова вже рекомендувала. Перевірку на поліграфі Бабіков вже успішно пройшов і наразі триває спецперевірка", – констатувала Закревська.

"При цьому пані Ірина зазначила, що за подібне призначення буде самостійно нести всю повноту відповідальності, а потерпілі, якщо бажають, можуть подавати заяви про відвід слідчому судді, якщо виявлять якийсь конкретний конфлікт інтересів... Заяви про відвід заступника директора ДБР – це, звісно, цікаве процесуальне ноу-хау, а от що може бути ще конкретнішим, ніж оці картинки (ідеться про копії документів, котрі вказують на співпрацю Бабікова і Януковича, – Z), я поки не дуже уявляю. Оригінал контракту про продаж душі, скріплений кров'ю?" – обурилася Закревська.

Родини Героїв Небесної сотні закликають не допустити призначення Бабікова. "Ми вимагаємо не допустити такого призначення. І просимо суспільство про допомогу", – апелюють вони.