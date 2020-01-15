У Львівській облраді обрали керівника «Будинку воїна».

 

Олег Височанський став директором комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок воїна». Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 15 січня, конкурсна комісія, яка провела другий тур конкурсу на заміщення цієї посади.

 

Фото: lvivoblrada.gov.ua

 

Участь у конкурсі взяли два кандидати – Олег Височанський та Андрій Горішевський. Обидва презентували перед членами комісії програму та концепцію розвитку «Будинку воїна». За словами в.о. начальника управління майном спільної власності Віктора Кусого, ця програма та концепція стане складовою контракту, який укладуть з керівником, і буде обов’язковою для виконання.

 

Відтак, заслухавши кандидатів, комісія одноголосно прийняла рішення підтримати кандидатуру Олега Височанського на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок воїна».

 

Фото: lvivoblrada.gov.ua

 

Для довідки:

 

Олег Височанський – cтарший лейтенант Збройних Сил України. Народився 29 травня 1973 року у Львові. У серпні 2014 року був мобілізований у Збройні Сили України, де проходив службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді заступника командира роти, інструктора з парашутно-десантної підготовки.

 

Виконуючи обов’язки командира роти, брав участь в антитерористичній операції в Донецькій області: селище Піски, Донецький аеропорт, де отримав важке поранення.

 

Згідно з Указом Президента від 31 липня 2015 року, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

 

«Будинок воїна» відкрили у Львові 2018 року. Він розмістився в колишньому Російському культурному центрі. 

 

 

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