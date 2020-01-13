Запаси газу зменшилися впродовж сезону лише на 16,7%.

 

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу з початку сезону відбору (сезон стартував 2 листопада) скоротилися на 16,7% – до 18,12 мільярда кубометрів.

 

Про це свідчать дані держкомпанії "Укртрансгаз", котрі подає аґенція УНІАН.

 

 

Станом на 11 січня запаси газу в ПСГ становлять 18,12 мільярда кубометрів, що на 39,4% більше, ніж на аналогічну дату 2019 року (13 мільярдів кубометрів).

 

Україна 2 листопада припинила закачування природного газу до підземних сховищ та перейшла в режим роботи, який передбачає відбір блакитного палива для потреб опалювального сезону 2019-2020 років.

 

Запаси в підземних сховищах в піковий момент сягнули 21,76 мільярда кубометрів. Натомість до початку опалювального сезону 2018-2019 років Україна накопичила у ПСГ 17,2 мільярда кубометрів газу.

 

13.01.2020

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