Рухані пообіцяв Зеленському, що ніхто "не відкрутиться".

Президент України Володимир Зеленський відбув переговори із президентом Ірану Хассаном Рухані після визнання офіційним Тегераном відповідальності за збиття українського пасажирського літака. Рухані офіційно попросив вибачення в усієї України та родичів загиблих.

Про це Президент України повідомив у своєму зверненні.

"Ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну. Це повинно статися найближчим часом", – переповів Зеленський.

"Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – «чорних скриньок». Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться", – поінформував Президент.

Володимир Зеленський запевнив, що держава поверне всіх загиблих близьким і рідним, щоб вони могли попрощатися "по-людськи". "Усі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були", – запевнив Президент.

Зеленський високо оцінив реакцію та роботу української сторони впродовж усіх днів після авіакатастрофи. "Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи", – запевняє Президент.

При тім Зеленський високо відзначив роботу українських експертів, ствердивши, що саме "їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду".

"Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам", – резюмував Зеленський.