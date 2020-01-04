Блаженніший Святослав: Маємо жити так, щоби нам було не все одно.

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав заявив, що суспільству не може бути все одно, якими ми є людьми, і не може бути все одно, в якій країні живемо. Бо "все одно" – означає "мені байдуже", наголосив Святослав в інтерв'ю радіо "Марія".

"Український народ існує. Тому кожен, хто заперечує існування українського народу чи політичної нації, яка включає всі народи, що живуть в Україні, той суперечить дійсності", – зазначив глава Церкви.

Предстоятель розповів, що він намагався відповідати на будь-які можливості спілкування з представниками нової влади. "Було кілька цікавих форматів. Один із них – моя зустріч із групою експертів, які працюють над певною гуманітарною політикою нової влади. Я був дуже вдячний за нагоду поспілкуватися. Вони мене попросили пояснити, що таке українська національна ідея, і я, відштовхуючись від персоналістичної філософії св. папи Івана Павла ІІ, дав відповідь у трьох пунктах", – зазначив він.

Перший, на думку Блаженнішого Святослава, випливає з постулату, що "ми – існуємо". "Ми є народом, що має мову, культуру, традиції. Ми існуємо як суб'єкт, в тому числі як суб'єкт міжнародного права! І ті, хто заперечують це, – розходяться з дійсністю!" – пояснив глава УГКЦ.

"Друге. Якщо ми існуємо, ми маємо певні права! Ми маємо право обирати свій шлях розвитку! Ми маємо право мати свою незалежну державу! Ми маємо право і обов'язок захищати свою державу навіть цінною власного життя. Ми маємо право бути почутими міжнародним товариством і бути його складовою інтегральною частиною", – наголосив Блаженніший.

Третім же пунктом глава УГКЦ означив – "інші повинні наше право поважати: поважати нашу гідність, поважати наш вибір".

Радіо "Марія" зазначає: Святославу поставили питання: "Хто ми є на шостому році війни?", з огляду на великий розголос у суспільстві новорічної промови Президента.