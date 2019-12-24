В Західній Україні 55% не проти перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Кожен четвертий українець – 25% – цілковито або частково підтримує ідею реформи церковного календаря й перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня. Водночас 53% цілковито не підтримують цієї ідеї, а 11% – радше не підтримують.

Про це йдеться у підсумках соціологічного опитування, презентованого соціологічною групою "Рейтинг".

Загалом, частка прихильників святкування Різдва 25 грудня поступово зростає й у порівнянні зі січнем 2016 року збільшилася на 10%.

Найбільшим прихильником святкувати Різдво зі світом є Захід: відносна більшість – за новий стиль.

Так, 45% респондентів на Заході повністю або частково підтримують календарну реформу; а разом із тими, хто вагається чи є індиферентним – 55%. Водночас 31% мешканців Заходу виступають цілковито проти зміни дати святкування Різдва, а 14% скоріше не підтримують (разом – 44%).

На жаль, дані опитування не диференційовані ні за конфесійністю респондентів, ні за їхньою релігійністю – попри відому різницю в поглядах на зміну церковного календаря серед вірних УПЦ МП і "просто православних" з одного боку та ПЦУ й особливо УГКЦ – з іншого. Але знаючи конфесійну структуру макрореґіонів, можна оцінити різницю в поглядах цих двох груп населення України: є виразна кореляція між відсотком вірних ПЦУ, УГКЦ, РПЦ і протестантів в реґіоні і відсотком прихильників юліанського календаря в Церкві в цьому реґіоні (коефіцієнт кореляції становить 0,992).

Отож, серед вірних ПЦУ та УГКЦ (протестанти та римо-католики становлять не більше 2% в кожному регіоні) кількість тих, що не погоджуються на зміну церковного календаря (а отже перенесення святкування Різдва), можна оцінити в 35,9%, натомість в іншої групи (переважно УПЦ МП, "безконфесійні", атеїсти) – в два з половиною рази вища: 87,5%.

Відомо також, що серед старших людей відсоток практикуючих християн є вищим, і водночас, як свідчать дані опитування, вищою серед них є і акцептація зміни церковного календаря: 40% серед старшої вікової групи (51 рік і більше) і 34% серед молодшої групи (18-35 років).

Якщо ж тренд на зростання частки прихильників збережеться (+10% на чотири роки), то за 10 років прибічники святкування Різдва 25 грудня складатимуть більшість уже від всього населення, а не тільки на заході країни.

Інформація про опитування. Аудиторія: мешканці України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за регіонами, типом поселення, віком, статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 5-8 грудня 2019 р.