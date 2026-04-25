1522-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 БпЛА):

- 12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Міллерово, Курськ, Єйськ, РФ, ТОТ АР Крим);

- 29 крилатих ракет Х-101 (район пусків – із акваторії Каспійського моря);

- 1 крилата ракета Іскандер-К (район пуску – Брянська обл., РФ);

- 5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків – акваторія Каспійського моря);

- 619 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:

- 26 крилатих ракет Х-101 (90%);

- 4 крилаті ракети "Калібр" (80%);

- 580 ворожих БпЛА різних типів (94%).

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1436 із 1619 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

348,0% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

140,9% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1315,8% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

156,1% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

96,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

39,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 У Немишлянському районі Харкова внаслідок удару російського безпілотника постраждав 54-річний чоловік, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

09:40 Внаслідок атак російських дронів у Корабельному районі Херсона зафіксовано поранення трьох цивільних осіб – двох чоловіків і жінки, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

09:35 Внаслідок атаки РФ на Дніпро поранено 14 людей, пошкоджено чотириповерховий будинок, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:30 Впродовж доби війська РФ завдали 555 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 6849 дронів–камікадзе та здійснив 2634 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 64 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Іскрисківщина; в Дніпропетровській області – Покровське; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Чарівне, Любицьке, Цвіткове, Гірке, Долинка, Верхня Терса, Святопетрівка, Копані та Рівне. Також ворог завдав авіаудару по Дніпровському на Херсонщині. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 119 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із застосуванням РСЗВ. Здійснив сім штурмових дій. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Зибиного, Ізбицького, Вовчанська, Лиману. На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував у районі Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Радьківки, Глушківки, Новоплатонівки. На Лиманському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Новосергіївка, Зелений Гай, Ставки, Дробишеве, Діброва та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби ворог атакувальних дій не проводив. На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в бік Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка, Торецьке та Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Новопавлівка, Новопідгороднє та Молодецьке. На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах населених пунктів Олександроград та у бік Калинівського, Соснівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Добропілля, Цвіткове, Прилуки, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Зелене, Святопетрівка. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед, в бік в Приморського та в районі Степового. На Придніпровському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий, о. Круглик. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також знешкоджено 13 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1257 безпілотних літальних апаратів, 166 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Центральний банк Росії знизив свою базову процентну ставку втретє у 2026 році та ввосьме за останні 12 місяців, продовжуючи при цьому намагатися представити російську економіку як стабільну.

• Проте російська економіка продовжує зазнавати труднощів під тиском колосальних військових витрат.

• Опитування, проведені як державними, так і незалежними російськими інститутами, продовжують фіксувати зростання невдоволення суспільства щодо президента Росії Путіна, що, ймовірно, пов’язано з посиленням жертв війни для російського народу та посиленням цензурної кампанії Кремля.

• 24 квітня Україна та Росія провели обмін військовополоненими.