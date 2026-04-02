Науковці виявили у крові біомаркер, що може задовго наперед сигналізувати про ризик деменції.

Науковці з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили біомаркер у крові, який може передбачити ризик деменції за десятки років до появи симптомів. У їхньому дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі JAMA Network Open, підкреслюється роль білка під назвою фосфорильований тау 217 (p-tau217), який відображає ранні зміни в мозку, пов’язані з хворобою Альцгеймера.

Літні жінки, які на початку дослідження не мали ознак когнітивного зниження, але у яких рівень p-tau217 був вищим, мали набагато більшу ймовірність розвинути легке когнітивне порушення або деменцію через кілька років. У деяких випадках цей сигнал з’являвся за 25 років до діагнозу – це свідчить про те, що процес розвитку хвороби може непомітно починатися значно раніше, ніж вважали.

«Наше дослідження свідчить про те, що ми можемо ідентифікувати жінок із підвищеним ризиком деменції за десятиліття до появи симптомів», – сказав Аладдін Х. Шадяб, доктор філософії, магістр охорони здоров’я, перший автор дослідження та доцент кафедри громадського здоров’я й медицини в Школі громадського здоров’я та науки про довголіття імені Герберта Вертгайма та Школі медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. «Такий тривалий проміжок часу відкриває можливості для стратегій ранньої профілактики та більш цілеспрямованого моніторингу, не чекаючи, поки проблеми з пам’яттю вже впливатимуть на повсякденне життя».

Аналіз охоплював 2766 учасниць проєкту Women’s Health Initiative Memory Study – загальнонаціонального дослідження, до якого наприкінці 1990-х років залучили жінок віком від 65 до 79 років і за якими спостерігали протягом 25 років. Усі учасниці мали нормальні когнітивні функції на момент включення в дослідження.

Пізніше дослідники провели аналіз збережених зразків крові для вимірювання рівня p-tau217, який відображає ранні зміни в мозку, пов’язані з хворобою Альцгеймера. Згодом вони ідентифікували учасниць, у яких розвинулися проблеми з пам’яттю або мисленням, зокрема деменцію.

Жінки з вищим рівнем p-tau217 на початку дослідження мали значно вищу ймовірність розвитку деменції в майбутньому. Ризик стабільно зростав разом із рівнем біомаркерів, причому найвищі рівні відповідали найбільшій ймовірності довгострокового когнітивного зниження.

Сила цього зв’язку не була однаковою для всіх учасниць. Вищі рівні p-tau217 були сильніше пов’язані з гіршими когнітивними результатами у жінок віком понад 70 років порівняно з тими, хто був молодшим на початку дослідження. Цей зв’язок також був сильнішим у жінок, які мали генетичний варіант APOE ε4, що підвищує ризик Альцгеймера.

Крім того, p-tau217 точніше передбачав деменцію у жінок, яким призначали гормональну терапію естрогеном та прогестином, порівняно з тими, хто отримував плацебо. Також були виявлені відмінності між білими та чорношкірими жінками, хоча поєднання рівнів p-tau217 з віком покращило точність прогнозування в обох групах.

«Біомаркери на основі аналізу крові, такі як p-tau217, є особливо перспективними, оскільки вони значно менш інвазивні та потенційно доступніші, ніж візуалізація мозку або аналізи спинномозкової рідини», – каже Лінда К. МакЕвой, доктор філософії, провідний автор дослідження, старший дослідник у Вашингтонському інституті медичних досліджень Kaiser Permanente та почесний професор Школи громадського здоров’я імені Герберта Вертгайма. «Це важливо для прискорення досліджень факторів, що впливають на ризик деменції, та для оцінки стратегій, які можуть знизити цей ризик».

Наразі біомаркери на основі аналізу крові не рекомендуються для клінічного застосування у людей без симптомів когнітивних порушень. Дослідники наголошують, що потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, як тестування на p-tau217 можна використовувати в рутинній медичній практиці та чи може раннє виявлення ризику покращити результати лікування.

У майбутніх дослідженнях буде розглянуто, як гормональна терапія, генетика та вікові захворювання взаємодіють із p-tau217 у плазмі крові з плином часу, впливаючи на ризик деменції.

«Зрештою, мета полягає не лише у прогнозуванні, – додав Шадяб, – а у використанні цих знань для уповільнення або повного запобігання деменції».

Aladdin H. Shadyab, Bowei Zhang, Andrea Z. LaCroix, Michelle M. Mielke, Susan M. Resnick, Steve Nguyen, Luigi Ferrucci, Towia A. Libermann, Long Ngo, Ramon Casanova, Alexander P. Reiner, Danni Li, Caroline M. Nievergelt, Adam X. Maihofer, JoAnn E. Manson and Linda K. McEvoy,

Plasma Phosphorylated Tau 217 and Incident Mild Cognitive Impairment and Dementia in Older Women

JAMA Network Open 10.03 2026

A Simple Blood Test Could Predict Dementia Risk 25 Years Early

SciTechDaily, 27.03.2026