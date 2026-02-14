1452-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:30) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, ТОТ Гвардійське АР Крим, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів (81%).

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 806 із 989 запущених по Україні БпЛА (разом – 82%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,5% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1207,0% артилерійських систем (з них 7,7% за минулий тиждень),

146,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

92,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 В 400 з понад 2000 житлових будинків Києва комунальники повернули опалення після російської атаки в ніч на 12 лютого, повідомив мер міста Віталій Кличко.

09:35 Російські війська атакували Херсонську область, постраждало четверо людей і одна загинула, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська за добу здійснили 655 обстрілів по 41 населеному пункту Запорізької області, троє постраждалих і одна жертва, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:25 Вночі росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками, в Одесі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено дах одноповерхового житлового будинку, загинула жінка, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:20 Внаслідок влучання ударного БПЛА типу "Герань" практично знищено будівлю Новгород-Сіверської районної державної адміністрації, повідомив голова Новгород-Сіверської МВА Олександр Селіверстов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне, Чарівне, Долинка, Запорожець Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з ворогом. За уточненою інформацією, противник завдав трьох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 109 обстрілів, в тому числі 10 - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча. На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставків. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного. На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Олександрограда. На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки. На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також наші воїни знешкодили один танк, три бойові броньовані машини, 28 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 914 безпілотних літальних апаратів, один катер, 120 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Західні медіа повідомляють, що США погодилися на вимогу Росії про те, щоб Україна віддала частину своєї території Росії, перш ніж отримати офіційні гарантії безпеки від США або Європи.

• Значущі гарантії безпеки мають вирішальне значення для будь-якої мирної угоди, яка дозволяє Росії окупувати частину території України, особливо якщо Україна відмовиться від території, яку вона зараз контролює.

• Відмова Путіна від значущих західних гарантій безпеки для України є більшою перешкодою для укладення мирної угоди, ніж позиція України щодо відмови від своїх територій.

• Кремль, ймовірно, бачить можливість маніпулювати процесом переговорів під егідою США, щоб досягти своїх незмінних військових і політичних цілей, яких він не зміг досягти за майже чотири роки війни.

• Непохитна рішучість російського президента Путіна завоювати більше української території та отримати повний політичний контроль над Україною серйозно погіршує військовий і економічний стан Росії за рахунок російського населення, і в наступному році Росії доведеться все більше зважати на це погіршення.

• Російський Центральний банк знизив свою ключову процентну ставку вперше в 2026 році і вп'яте за останні 12 місяців, ймовірно, в спробі збільшити капітал, доступний для російської оборонної промислової бази, і зберегти фасад внутрішньої економічної стабільності.

• Європейські союзники України продовжують надавати військову допомогу Україні в рамках формату Рамштайна, в тому числі шляхом закупівлі зброї американського виробництва.