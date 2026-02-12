1451-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Вночі (з 18:00) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М із Курської обл., а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (72%).

Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1097 із 1285 запущених по Україні БпЛА (разом – 85%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,4% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,4% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1206,1% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

146,3% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї у російській війні проти України загинули або дістали поранення близько 6 тис. північнокорейських військових, які воювали на проти України. Наразі в Курській області перебуває близько 11 тис. північнокорейських військових, з них тисяча – інженерні війська.

09:35 Нині орієнтовно о 05:30, ЗС РФ поцілили fpv-дроном по території приватного домоволодіння у Розсохуватому Ізюмського району Харківської області, загинула людина, повідомила Харківська облпрокуратура.

Вночі два російські безпілотники вдарили по Золочеву, пошкоджено будівлю непрацюючої автошколи, понад 10 будинків, авто, двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

09:30 Росія завдала масованих ударів по портовій та залізничній інфраструктурі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

На Одещині росіяни вдарили безпілотниками по одному з портів, внаслідок чого загинула людина, ще шість постраждалих (троє у важкому стані). Пошкоджено інфраструктуру підприємства склади з добривом та транспортні засоби

Також завдано ударів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини, пошкодження на рух не вплинули, постраждалих немає

09:25 Після атаки ударних БпЛА російських військ, в Одесі зафіксовано влучання в житлову багатоповерхівку та пожежі на кількох об’єктах, повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак. На території Одеського району внаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

09:20 Вчора ввечері російські війська атакували житловий сектор Краматорська, в результаті прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули троє братів, поранені їхні мати та бабуся, повідомили в Донецькій прокуратурі.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе та здійснив 3281 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 91 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоукраїнка, Малинівка, Великомихайлівка, Старомлинівка, Шевченківське, Гуляйпільське, Чарівне, Копані, Голубкове, Данилівка, Зелена Долина, Кам’янка, Воздвижівка, Барвінівка, Верхня Терса, Велика Новосілка, Солодководне та Миколаївка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та один склад боєприпасів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 64 обстріли, з яких два - із застосуванням РСЗВ, та завдав одного авіаудару - скинув три КАБ. Протягом доби зафіксоване одне боєзіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів, Охрімівка, Колодязне, Графське, Приліпка, Вовчанські Хутори, Рибалкине та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставків, Середнє та Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Свято-Покровського, Ямполя, Платонівки, Закітного. На Краматорському напрямку наступальних дій загарбників не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Удачне, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Котлине, Покровськ, Молодецьке, Новопавлівка, Білицьке, Новопідгородне, Дачне та Іванівка. На Олександрівському напрямку противник активних штурмових дій не проводив. На Гуляйпільському напрямку відбулася 24 атаки окупантів - у районах Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Рибного. На Оріхівському напрямку штурмових дій ворога не відбувалось. На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 800 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойових броньованих машини, 41 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 1239 безпілотних літальних апаратів, 16 ракет та 127 одиниць автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія блокує WhatsApp та інші західні соціальні мережі, ЗМІ та засоби обходу інтернет-обмежень в рамках посилення кампанії Кремля з відновлення контролю над російським інформаційним простором та запобігання доступу до глобального інтернету.

• Українські сили проводять локалізовані та ситуативні контратаки поблизу адміністративної межі Дніпропетровської та Запорізької областей, ймовірно, щоб скористатися нещодавнім блокуванням терміналів Starlink та Telegram.

• Вночі з 11 на 12 лютого українські сили провели серію ракетних і дронових ударів по російській військовій, оборонній промисловій та нафтовій інфраструктурі, в тому числі з використанням українських крилатих ракет FP-5 Flamingo.

• Доступні незалежні повідомлення продовжують вказувати на те, що 2025 рік був найсмертоноснішим для українських громадян з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

• Велика Британія та Нідерланди оголосили про нову військову допомогу, зокрема для підтримки української протиповітряної оборони.