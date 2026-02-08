1446-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1231 російські атаки (позаминулого тижня – 1284), при цьому знищено 5650 російських військових (позаминулого – 6640): у середньому 4,6 за атаку (позаминулого – 5,2).

13:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1416 кореговані авіаційні бомби, що майже стільки, як і попереднього тижня (було 1403), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

12:35 На світанку Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських військ, внаслідок атаки загинула людина, ще троє отримали поранення, пошкоджено одинадцять багатоповерхових житлових будинків, повідомили в МВА.

12:10 Російські війська вночі здійснили чергову масовану атаку дронами на об’єкти "Нафтогазу" Полтавській області, зафіксовані руйнування обладнання.

11:30 За цей тиждень РФ випустила по Україні понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

11:10 Переважна більшість областей України під аварійними відключеннями, оприлюднені напередодні погодинні графіки застосування обмежень не чинні, повідомили в Укренерго: "Відновлення триває як на електростанціях, так і на високовольтних підстанціях, що забезпечують видачу потужності АЕС. Наразі атомна генерація все ще частково розвантажена".

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (68%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1561 із 1746 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

341,0% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

138,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1199,3% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

145,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Росіяни намагалися атакувати об’єкти критичної інфраструктури у Львівській області, всі дрони були знищені, повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Обійшлося без жертв та постраждалих.

09:50 В результаті нічних атак російських військ на Одесу пошкоджено промисловий об’єкт та вибито вікна в релігійній споруді, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

09:45 Росіяни пробують незаконно активувати термінали Starlink, однак усі такі пристрої будуть заблоковані, а особи, які погодяться на співпрацю з ворогом, нестимуть кримінальну відповідальність, заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш").

09:40 Київ повертається до тимчасових графіків відключень, повідомили в ДТЕК.

09:35 Після опівночі 8 лютого російські війська атакували Дніпровський район Дніпропетровщини, унаслідок чого поранено дитину та пошкоджено три приватні будинки, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:25 Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона з РСЗВ, поранивши трьох людей, повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 294 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Орли, Покровське Дніпропетровської області; Трудове, Новосолошине, Любицьке, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Жовта Круча, Юрківка, Барвінівка, Широке, Долинка, Воздвижівка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та шість інших важливих цілей російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої добинаші захисники відбили 11 атак ворога, противник здійснив 93 обстріли, в тому числі 15 - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, в районах Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лиману, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та в напрямку Григорівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Копанки, Середнє, Новоселівка, Ставки, Дробишеве, Зарічне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Ямполя, Закітного та в напрямку Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку противник шість разів атакував в районах Міньківки, Предтечиного, Васюківки, Оріхово-Василівки та у напрямку Привілля. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Костянтинівки та в бік населених пунктів Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив шість атак, в районах Привілля, Олесандрограда та у напрямку Іванівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів — у районі Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Староукраїнки, Добропілля, Прилук, Зеленого, Оленокостянтинівки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 11 атак противника у районах Щербаків, Малих Щербаків, Степногірська та у бік Новоандріївки, Павлівки, Приморського й Лук’янівського. На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів дві невдалі наступальні дії. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1040 осіб. Також наші воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем, 468 безпілотних літальних апаратів, 24 ракети, 60 одиниць автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 6 на 7 лютого Росія завдала чергового масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі, цілеспрямовано атакуючи підстанції, що забезпечують роботу українських атомних електростанцій.

• Росія скористалася тимчасовим мораторієм на удари по енергетичній інфраструктурі, щоб накопичити безпілотники та ракети для руйнівних ударів в ночі з 2 на 3 лютого та з 6 на 7 лютого.

• За повідомленнями, США тиснуть на Україну, щоб вона прискорила переговорний процес і погодилася на мирну угоду, тоді як Росія активно затягує переговори і відкидає будь-яку угоду, яка не передбачає повної капітуляції України.

• За повідомленнями, перший заступник начальника ГРУ генштабу ЗС Росії генерал-лейтенант Алєксєєв живий після замаху на його життя 6 лютого.