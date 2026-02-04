1443-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Вночі (з 18:00) росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 183 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Донецьк - ТОТ України, близько 110 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 ворожих БпЛА (85%).

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 22 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 7 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1033 із 1195 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

09:05 Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атака ворожих дронів на Київ, повідомив міський голова Віталій Кличко.

08:55 Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу France 2 оприлюднив кількість українських військових втрат:

"В Україні офіційно на полі бою загинуло 55 тисяч військових – як професійних, так і мобілізованих. Велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти."

Рік тому у інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Зеленський називав цифру понад 45,1 тисяч загиблих і близько 390 тисяч випадків поранень.

08:50 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

138,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1197,10% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

145,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосував три ракети, 96 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ударів 7880 дронів-камікадзе та здійснив 3971 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Мечетне Дніпропетровської області; Зелене, Залізничне, Чарівне, Воздвижівка, Верхня Терса, Різдвянка, Комишуваха Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, дві гармати та реактивну систему залпового вогню російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 91 обстріл, в тому числі один - з реактивної системи залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у бік населених пунктів Приліпка, Вовчанськ, Графське та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулось п’ять ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська та Кіндрашівки. На Лиманському напрямку ворог провів шість атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 13 спроб окупантів просунутись вперед в районах Платонівки, Дронівки та у бік Закітного, Рай-Олександрівки й Різниківки. На Краматорському напрямку противник здійснив дві атаки в районі Васюківки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка та Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Філія та у напрямку Вільного. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив три атаки у районах Зеленого Гаю та Соснівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Нового Запоріжжя, Залізничного. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степногірська. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безуспішні наступальні дії. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 770 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 1351 безпілотний літальний апарат, 200 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 4 лютого делегації США, України та Росії продовжили тристоронні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ).

• Високопоставлені чиновники Кремля та його речники підтвердили відданість Росії своїм військовим цілям і категорично відкинули гарантії безпеки для України, підтримані Заходом, ймовірно, щоб створити інформаційні умови для відхилення будь-якої мирної угоди, яка не задовольняє вимоги Росії.

• Сполучені Штати уклали угоду про транспортування скрапленого природного газу до України.

• Російські війська посилюють свою кампанію з повітряної блокади на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка, створюючи умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи досвід, отриманий у Покровську.

• За повідомленнями, російські безпілотні системи вже сформували сім полків, 25 батальйонів, одну дивізію та три загони, окремі від російського Центру передових безпілотних технологій «Рубікон» та Центру спеціального призначення безпілотних систем «БАРС-Сармат».

• 4 лютого президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Олега Луховського виконуючим обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки України.