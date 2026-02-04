1442-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,6% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

138,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1195,1% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

145,6% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 16 людей

09:40 Укренерго в кількох регіонах України застосувала аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі в результаті російських обстрілів.

09:35 Російські війська атакували Херсонську область, постраждали чотири людини, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, внаслідок чого є двоє загиблих та двоє постраждалих, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

09:25 Російські війська за минулу добу з різних видів озброєння обстріляли 32 населені пункти Сумської області, внаслідок чого одна людина загинула та троє поранені, повідомили в Національній поліції України.

09:20 Російські війська за добу здійснили 790 обстрілів по 32 населеним пунктам Запорізької області, три людини загинули, 11 дістали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Долина, Зелена Долина Дніпропетровської області; Косівцеве, Єгорівка, Лугівське, Верхня Терса, Любецьке Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу противника, дев’ять засобів ворожих РВіА, один засіб ППО та чотири пункти управління. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили 2 атаки, противник здійснив шість авіаударів із застосуванням 12 КАБ, 106 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка і Мар’їне. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населених пунктів Курилівка, Петропавлівка та Новоосинове. На Лиманському напрямку ворог атакував сім раз, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Ставків, Лиману та у бік Дробишевого. На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Свято-Покровського, Платонівки, Рай-Олександрівки та Дронівки. На Краматорському напрямку противник атакував в районі Предтечиного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Софіївка, Новопавлівка та Плещіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Новий Донбас, Покровськ, Світле, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Мирноград, Софіївка та у бік Іванівки, Ганнівки й Родинського. На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції в районах Андріївки-Клевцового та Іванівки. На Гуляйпільському напрямку противник 25 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетрівки, Добропілля, Староукраїнки, Залізничного, Прилук та у бік Мирного. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у бік Приморського та Плавнів. За уточненою інформацією, минулої доби на Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 780 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1355 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 40 ракет, 211 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія після короткого мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі відновила свою комбіновану кампанію ракетних і безпілотних ударів по українській енергетичній інфраструктурі в ніч з 2 на 3 лютого.

• Нічний пакет ударів Росії містив надзвичайно велику кількість балістичних ракет, що відповідає поточним зусиллям Кремля щодо накопичення ракет для максимального завдання шкоди цивільній інфраструктурі.

• Удар 2-3 лютого демонструє, що Росія ніколи не мала наміру використовувати мораторій на удари по енергетичних об'єктах для деескалації війни або серйозного просування мирних переговорів, ініційованих США.

• Однак короткостроковий мораторій не є значною поступкою з боку Росії, оскільки російські війська продовжували наносити удари по українській логістиці та інфраструктурі під час мораторію.

• Кремль продовжує відкрито відкидати західні гарантії безпеки для України, які мають на меті запобігти черговому російському вторгненню.

• Кремль продовжує демонструвати свою прихильність до своїх початкових воєнних вимог щодо мирного врегулювання в Україні, зокрема тих, що спрямовані на знищення Організації Північноатлантичного договору, напередодні наступного раунду переговорів між США, Україною та Росією в Абу-Дабі.

• Кремль продовжує використовувати релігію як зброю, вимагаючи обмеження суверенітету України, незважаючи на систематичні релігійні репресії в Росії та окупованій Україні.

• Кремль продовжує докладати зусиль, щоб відвернути увагу від майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі 4-5 лютого, які збігаються з закінченням терміну дії нового Договору про скорочення стратегічних озброєнь 5 лютого, та домогтися поступок.

• Кремль продовжує намагатися приховати та знехтувати економічні наслідки своєї дорогої війни в Україні, західних санкцій та невдалих рішень в галузі економічної політики.

• За повідомленнями, Індія планує обмежити імпорт російської нафти, що, ймовірно, ще більше погіршить стан російського бюджету та дефіциту і ускладнить можливість Росії фінансувати свої військові дії без додаткових економічних наслідків.

• Російські війська починають використовувати дрони «Гербера» як «базові кораблі» для доставки ударних або розвідувальних дронів глибше в тил України.

• Нещодавно невідомий дрон розбився поблизу польського військового об'єкта.