1441-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 18:00) росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу:

- 4 ракети “Циркон”/“Онікс” (район пуску ТОТ АР Крим);

- 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків – Брянська обл. – РФ, ТОТ Криму);

- 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (із повітряного простору Брянської обл. – РФ);

- 28 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К” (акваторія Каспійського моря, Курської обл. – РФ);

- 450 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, близько 300 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Вінниччина, Одещина.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 450 цілей – 38 ракет та 412 безпілотників різних типів:

- 4 ракети “Циркон”/“Онікс” (100%);

- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300 ();

- 3 крилаті ракети Х-22/Х-32 (34%);

- 20 крилатих ракет “Х-101/Іскандер-К” (71%);

- 412 ударних БпЛА різних типів (92%).

Зафіксовано влучання 27 ракет та 31 ударних БпЛА на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 17 локаціях.

Інформація щодо 6 ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 976 із 1158 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:10 Росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні в підніжжі монумента "Батьківщина-мати", повідомила віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики – міністр культури України Тетяна Бережна.

10:05 Російські війська вночі атакували дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та області, Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини, Сумщини, Вінниччини та інших регіонів, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,4% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

138,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1193,2% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

145,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

92,2% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 16 населених пунктах області, одна людина загинула, ще 5 постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Під російськими ударами була енергетична інфраструктура Харкова та області. ЗС РФ використали для обстрілів 5 ракет, 5 КАБів та майже 80 БпЛА різних видів.

09:50 Нічні ворожі обстріли Лозівської громади Харківської обстріли були спрямовані на об’єкти енергетики, повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Понад 16 тисяч мешканців громади залишилися без тепла.

09:45 Через масовану атаку застосовані екстрені відключення в Дніпровському та Дарницькому районі Києва частково застосовані екстрені відключення, на правому березі продовжують діяти графіки.

09:40 Кількість будинків без теплопостачання в Києві внаслідок нічної атаки ворога зросла до 1170, повідомив столичний голова Віталій Кличко, найбільше – в Дарницькому та Дніпровському районах.

09:35 Російська ракетно-дронова атака вночі залишила без електропостачання понад 50 тисяч жителів Одеської області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

09:30 Об'єктами російської масованої атаки ракетами та дронами вночі стали теплоелектростанції, повідомили в ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. Це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025, загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.

09:25 Троє людей постраждали внаслідок нічної російської ракетно-дронової атаки на Київ, повідомили в ДСНС. Під ударами опинилися п'ять районів столиці:

Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки.

Деснянський район: зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки, одна людина постраждала.

Печерський район: внаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, 4 припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Шевченківський район: сталося займання багатоповерхівки, двоє людей отримали травми.

09:20 Масована нічна комбінована атака ворога на Дніпро й область минула без жертв і постраждалих, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 86 авіаційних ударів, скинув 219 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7737 дронів-камікадзе та здійснив 3790 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 101 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці, Діброва Дніпропетровської області; Залізничне, Гірке, Лісне, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Копані, Приморське Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, п’ять гармат на вогневій позиції та склад боєприпасів російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 127 обстрілів, в тому числі п’ять - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного. На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле, Філія та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив шість атак у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Іванівки, Остапівського. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районі Приморського. На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 760 осіб. Також ворог втратив шість танків, чотири бойові броньовані машини, 53 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 1171 безпілотний літальний апарат, 153 одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Голова Ради безпеки Росії Медведєв під час тристороннього інтерв'ю із західними та російськими інформаційними агентствами та ультранаціоналістичним військовим блогером підтвердив, що вимоги Росії до України «залишаються незмінними», і відхилив гарантії безпеки для України. Медведєв продовжив використовувати ядерні «пряники та батоги», ймовірно, намагаючись відвернути увагу від мирних переговорів щодо України під егідою США та домогтися поступок. Медведєв непрямо погрожував і звинувачував Фінляндію в руйнуванні російсько-фінських відносин. Медведєв погрожував росіянам, які не підтримують військові дії Росії в Україні і, можливо, проти НАТО.

• Російські війська продовжують намагатися захопити Лиман і згодом розпочати наступ на Слов'янськ, але, ймовірно, не мають для цього наступальних можливостей у короткостроковій перспективі, частково через українські контратаки в напрямку Куп'янська.

• ISW продовжує оцінювати, що російським військам потрібно щонайменше кілька місяців, щоб почати наземний наступ на фортечний пояс України з півночі або сходу.

• Український уряд співпрацює з SpaceX, щоб заборонити роботу всіх незареєстрованих супутникових терміналів Starlink в Україні в рамках спільних зусиль протидії використанню Росією Starlink для управління дронами в Україні.

• Білорусь продовжує збільшувати частоту вторгнень своїх повітряних куль у повітряний простір Польщі.