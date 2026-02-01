1439-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:40 Окупанти завдали удару по пологовому будинку у Запоріжжі, є шестеро постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

12:30 Росіяни атакували Сумщину, під ударами опинилися Конотопська, Недригайлівська та Кириківська громади, повідомили в ДСНС.

12:05 В Одеській області повернули світло для понад 300 тис. родин після негоди, без електропостачання залишаються ще 33,1 тис. осель в 176 селах та містечках.

11:25 Ілон Маск підтвердив розв'язання проблеми несанкціонованого використання Starlink на російських ударних БпЛА на запит міністра оборони України Михайла Федорова:

"Схоже, що заходи, яких ми вжили для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат. Повідомте нас, якщо потрібно вжити додаткових заходів".

11:00 РФ атакувала Україну в січні понад 6 тисячами ударних БпЛА, близько 5,5 тисячею КАБ і 158 ракетами, повідомив президент України Володимир Зеленський

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 90 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Донецьк ТОТ України, близько 60 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів (84%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 652 із 840 запущених по Україні БпЛА (разом – 78%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

340,2% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1190,6% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

145,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

92,0% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 У Києві ще тисяча багатоповерхівок залишаються без теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко після підключень за попередню добу. За ніч підключили понад 1500 столичних багатоповерхівок, які залишилися без тепла внаслідок аварійної ситуації в енергосистемі України.

09:35 Польські військові повідомили про вторгнення на територію країни повітряних куль з боку Білорусі.

09:30 Двоє мирних жителів загинули у Дніпрі внаслідок атаки російських дронів, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа

09:25 Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на прохання міністерства компанія SpaceX вжила заходів з обмеження функціонування систем Starlink в Україні з метою перешкодити атакам російських ударних БпЛА.

09:20 Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про поновлення водопостачання у Києві, яке було припинене внаслідок системної аварії енергомереж у суботу.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 338 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 44 авіаційні удари, скинувши 144 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4053 дрони-камікадзе та здійснив 3319 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 190 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лужки Сумської області; Маломихайлівка, Просяна, Новоселівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, два пункти управління та одну іншу важливу ціль російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник здійснив 82 обстріли, в тому числі чотири - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка, Кутьківка. На Куп’янському напрямку вчора відбулось 12 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки. На Лиманському напрямку ворог провів 24 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки. На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять атак у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 39 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 11 атак у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 45 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника у районах Степногірська та Плавнів. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойові броньовані машини, дев’ять артилерійських систем, 206 безпілотних літальних апаратів, 62 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Місяці ударів російських військ значно погіршили стан і пошкодили українську енергетичну мережу, яка зараз стикається з серйозними проблемами навіть під час мораторію на російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

• 31 січня американська делегація зустрілася з головним російським переговірником і генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій Дмітрієвим у Маямі (Флорида).

• В ніч з 30 на 31 січня білоруські повітряні кулі вдруге за 72 години незаконно вторглися в повітряний простір Польщі.