1436-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів (80%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних БпЛА на 22 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 952 із 1132 запущених по Україні БпЛА (разом – 84%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,9% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

138,1% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1189,2% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

145,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

91,9% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

34,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Російські війська атакували Херсонську область, загинула одна людина, ще семеро постраждалих, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:30 Станом на ранок четверга до чотирьох зросла кількість підтверджених жертв атаки російських безпілотників на Одесу 27 січня, а цієї ночі РФ знову вдарила безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено обʼєкт інфраструктури, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

09:25 Російські війська вночі завдавали ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали дві людини та виникли пожежі, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

09:20 Російські війська за добу здійснили 841 обстріл по 34 населених пунктах Запорізької області, троє людей загинули, 16 поранені, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 77 авіаційних ударів, скинув 223 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6757 дронів-камікадзе та здійснив 3840 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне, Копані, Терсянка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну гармату на вогневій позиції та чотири пункти управління БпЛА російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили 15 атак окупантів, противник здійснив 102 обстріли, в тому числі 11 - з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулось дві ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Радьківки та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог провів сім атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки у бік Єгорівки. На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів - у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районі Степногірська та в бік Приморського. На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 830 осіб. Також ворог втратив чотири танки, сім бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, один літак, 955 безпілотних літальних апаратів, 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Китайська Народна Республіка продовжує надавати критично важливу підтримку виробництву російської зброї, зокрема ракет «Орешник» і безпілотників дальньої дії «Шахед».

• Вночі з 27 на 28 січня українські війська продовжили наступальні операції проти російських військових об’єктів поблизу лінії фронту та в тилу російських військ.