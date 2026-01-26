1433-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Вночі (з 18:00) росіяни атакували 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Донецьк, близько 90 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (80%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1109 із 1246 запущених по Україні БпЛА (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,7% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

138,0% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1186,3% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

144,9% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

91,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Російські війська атакували Херсонську область, загинула одна людина, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

09:25 Унаслідок ворожої атаки Нікопольщини постраждав чоловік, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

09:20 Російські війська за добу здійснили більше 700 обстрілів по 32 населеним пунктам Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Дві людини отримали поранення внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 237 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3681 обстріл, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7789 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олексієво-Дружківка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Зелене, Різдвянка, Нове Поле, Зірниця, Юрківка, Павлівка Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та чотири інші важливі об’єкти російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби та здійснив 80 обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. На Куп’янському напрямку вчора відбулось сім ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог провів 12 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне. На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Платонівки та у бік Ямполя. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів - у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого та Прилук. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника у районах Плавнів та Степового. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 917 безпілотних літальних апаратів, 147 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

