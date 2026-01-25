1432-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:45 Міністр оборони Михайло Федоров призначив Сергія "Флеша" Бескрестнова радником з технологічних напрямів оборони. За словами міністра, у сучасній технологічній війні ключовими є інновації, швидка адаптація та випередження планів противника. Саме тому до команди залучають фахівців із практичним бойовим досвідом.

15:10 Американські посадовці назвали переговори України та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах "кроком" до можливої зустрічі Зеленського та Путіна, пише Axios з посиланням на джерела. Як зазначає видання, в Абу-Дабі сторони обговорювали широкий спектр питань – територіальні вимоги Росії на Донбасі, суперечка щодо Запорізької атомної електростанції та які кроки з деескалації будуть необхідні з обох сторін, щоб чітко дати зрозуміти, що війна закінчилася і не відновиться.

14:35 До кінця 2027 року НАТО планує створити безлюдну роботизовану оборонну зону на кордоні з РФ та Білоруссю, повідомив бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін. За його словами, основна ідея полягає у формуванні багаторівневої оборонної системи, яка поєднує сенсори, роботизовані наземні комплекси, безпілотники та автоматизовані системи протиповітряної й протиракетної оборони.

14:00 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1058 російських атак (позаминулого тижня – 1128), при цьому знищено 772 0 російських військових (позаминулого – 7480): у середньому 7,3 за атаку (позаминулого – 6,6).

13:55 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1598 корегованих авіаційних бомб, що значно більше, як було попереднього тижня (було 1150), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

13:10 Трамп заявив, що американські військові можуть завдати наземних ударів по наркокартелях "де завгодно" – зокрема на території Мексики, Венесуели та Колумбії.

12:35 Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф назвав тристоронню зустріч України, США та Росії на території Об'єднаних Арабських Еміратів конструктивною та підтвердив продовження перемовин в Абу-Дабі наступного тижня.

12:00 Російські війська вночі обстріляли Дніпровський район Херсона, загинула людина, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

11:55 Росія запропонувала Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, пише Politico з посиланням на слова американських посадовців за підсумками дводенних переговорів у Абу-Дабі.

11:00 Росія за тиждень випустила понад 1,7 тис. ударних дронів, 1,3 тис. керованих авіабомб та 69 ракет, головними цілями атак залишаються енергетика, критична інфраструктура та житлові будинки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

10:35 Вночі (з 18:30) росіяни атакувли двома балістичними ракетами Іскандер-М/зенітними керованими ракетами С-300 із Брянської обл., а також 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Шаталово, ТОТ Донецьк, близько 70 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів (85%) на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1125 із 1253 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

339,6% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

138,0% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1185,3% артилерійських систем (з них 9,1% за минулий тиждень),

144,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

91,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

34,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 11 населених пунктах Харківської області, постраждали двоє мирних мешканців, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

09:30 У Запорізькій області за добу внаслідок російських атак поранено 39-річну жінку, загалом були удари по 32 населених пунктах, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:25 В результаті російських атак на Київщині пошкоджено понад 20 цивільних об’єктів, серед яких житлові будинки, заклади культури, складські приміщення та транспортні засоби, поранено четверо людей, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

09:20 Президент США Дональд Трамп заявив, що під час спецоперації із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські військові застосували нову секретну зброю, яку він назвав "The Discombobulator", пише New York Post.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 127 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України трьох ракетних та 95 авіаційних ударів, застосувавши 25 ракет та скинувши 248 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7503 дрони-камікадзе та здійснили 3720 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 112 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Зірниця, Залізничне, Верхня Терса, Любицьке, Воздвижівка, Преображенка Запорізької області. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих бомб та здійснив 107 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки. На Слов’янському напрямку, поблизу населеного пункту Званівка, противник один раз атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки й Новопавлівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові та наступальні дії агресора у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка. На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода. На Гуляйпільському напрямку противник 16 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Святопетрівки, Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки у районах Плавнів та Приморського. Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, одну бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 15 ракет, 847 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 115 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 24 січня делегації США, України та Росії завершили другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ).

• Представники Кремля продовжують реагувати на триваючі переговори, повторюючи прихильність Росії до початкових максималістських військових цілей президента Путіна в Україні, намагаючись риторично перекласти провину за власну стриманість Кремля на Україну.

• В ніч з 23 на 24 січня Росія здійснила черговий комбінований ракетний і дроновий удар, спрямований переважно на українську енергетичну інфраструктуру по всій Україні, зокрема на Київ.

• Інтенсивна кампанія Росії з нанесення ударів великої дальності по українській енергетичній інфраструктурі протягом осені 2025 року та зими 2025-2026 років значно погіршила стан енергетичної мережі України, що непропорційно вплинуло на українське цивільне населення.

• Продовження руйнівної кампанії Росії проти української енергетичної інфраструктури підкреслює нагальну потребу України в додаткових системах протиповітряної оборони та боєприпасах для створення цілісної та всебічної системи протиповітряної оборони.

• Незалежні повідомлення продовжують вказувати на те, що російські війська та влада продовжують систематично зловживати українськими військовополоненими, які перебувають у російському полоні, порушуючи міжнародне право.

• Тисячі українців залишаються в російському полоні і піддаються цим зловживанням.

• Російські військові блогери продовжують наголошувати на невідповідності між заявами російського військового командування про просування та реальним станом справ на полі бою, особливо в напрямку Куп'янська.

• Міністр оборони України Михайло Федоров призначив колишню заступницю міністра цифрової трансформації Валерію Іонан радницею Міністерства оборони України з міжнародних проектів.