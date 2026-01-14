Легендарний Кость Присяжний

Минає 90 років від дня народження відомого реставратора Костя Присяжного. І, хоча минуло вже 10 років, як відійшов у засвіти, у нашій свідомості він ще з нами. Здається, що десь зник. Кость часто зникав для одних, і несподівано виринав у закутках Львова для інших. Зі Львовом він зрісся. Був інтеґральною часточкою його культурного ландшафту. Привертав увагу своїм творчим і, водночас, аристократичним виглядом – довгий светер, червоний шалик, біле убрання і метелик, сандалі на босу ногу. Такий вигляд пасував до Львова, до його середньовічних кам’яниць. Кость любив ці ренесансові кам’яниці, бо не одну дослідив, розкривши уклад патриціянського житла, щедро прикрашеного різьбою в камені, дереві, а також поліхромією. Відколи замешкав у нашому европейському місті, боровся за кожду його кам’яницю, кожні двері, вікно чи балкон, кронштейн, ліхтар і бруківку – ті елементи, без яких втрачається неповторний шарм Львова. Важко повірити, що так перейнята долею Львова людина не була його автохтоном.

Карл Штайнгауер – це він, Кость Присяжний, син вчителя Адольфа Рудольфовича Штайнгауера, етнічного німця з Рот-Фронту на Дніпропетровщині, якого 1937 року НКВД засудив до розстрілу за контрреволюційну і націоналістичну пропаганду серед вчителів. Страх змусив маму Марію Петрівну Присяжну переписати малого Карла на своє прізвище, а від імени залишила лише першу літеру.

При житті Кость Присяжний був леґендою. Його ім’я асоціювалося з сумлінням РЕСТАВРАЦІЇ. Романтик з романтиків. Чимось він нагадував Сковороду. Захоплював винятковою інтеліґентністю. Був людиною м’якою і толерантною, а одночасно з твердою позицією. Володів енциклопедичними знаннями, знався на мистецтві, був гурманом поезії і літератури, знав світові культури. Любив Музіля, Сей-Шьонаґон і Мелвіла, захоплювався Бруном Шульцом. Знав український фольклор і був закоханий у правдиву українську класику.

Кость Присяжний був послідовним і цілеспрямованим борцем за збереження та фахову реставрацію пам’яток всієї культурної спадщини. Тому в питаннях збереження архітектурних пам’яток Кость Васильович завжди говорив про дуже конкретні речі, намагаючись дати мудру пораду. Нині нам дуже Його бракує. Бракує мудрої поради. Не раз хочеться зателефонувати, як звичайно, і почути відповідь на найскладніше питання реставратора: З якого часу цегла? Звідки орнамент? Де знайти аналоги? Який має бути колір фасаду чи столярки на ренесанс? Де шукати фундаменти?.... Це колосальний багаж знань, реставраційний досвід та чуття, порівняння та аналіз. – Костю, звідки Ви це знаєте? – Інтуїція. Вона мене не підводить. Властиво, його інтуїція і була (так, на превеликий жаль, була) тим великим досвідом реставратора-практика.

Костю Васильовичу пощастило побачити на власні очі різну архітектуру, подорожуючи багатьма европейськими і азійськими країнами. Нерозлучними були фарби та етюдник. Рисунки і акварелі з Узбекистану, Даґестану, Естонії, Литви, Грузії, Румунії, Словаччини, Македонії, Туреччини, Німеччини... Завжди ділився враженнями, з захопленням оповідав про історію і культуру кождого народу, його звичаї, мову. А найважливіше – переймав реставраційний досвід. – Не треба нічого видумувати. Вже давно перевірено, що найкраща технологія в реставрації – дідівська. Вапно, глина, саман...

Беручи участь у міжнародних конференціях та семінарах, Кость Присяжний ділився своїм досвідом з реставраторами різних країн. І, навіть, дивував своєю фаховістю науковців – зокрема, коли розгадав розташування конов’язі – ряду кілець на рівні другого ярусу монастирського муру… А на Міжнародній реставраційній літній школі в Македонії Костьові Присяжному вдалося реконструювати по фантомних слідах зруйновану землетрусом частину церкви монастиря Святого Йоакима Оссоговського.

Кость Васильович став вчителем для тих, хто мав бажання бути справжнім реставратором. Він був гордий своїми вихованцями-реставраторами, котрі з великим пієтетом ставилися до свого Вчителя, називаючи його «Богом реставрації».

Оксана Бойко

КОСТЬ ПРИСЯЖНИЙ. АВТОБІОГРАФІЯ

15 липня 1972 року о 15 год. 32 хвилини був висаджений в повітря мікрорайон в Сент-Люїсі, штату Міссурі, за який 21 рік перед тим премію Американського інституту архітектури отримав славетний Минору Ямосакі. В Дніпропетровську було за північ (9 годин різниці), коли мною кинуло з ліжка. Пора було покінчити з жарґоном «сучасної архітектури». Типові мікрорайони навівали отупіння. Технічний проєкт санаторію «Южный» в Трускавці було підписано і погоджено в Дніпропетровську, Москві, Київі, Львові і Трускавці. Боргів не було. Я запалив світло і сів писати листа Івану Могитичу. Так розпочався мій роман з реставрацією.

До 30 років було мукою зранку вставати і йти на заняття, на роботу. В школі був дух казарми і муштри – нас, малих, увесь квітень і жовтень готували до святкових парадів. Учителі в офіцерських чоботях по дві години ганяли школярів по калюжах Криворізького шосе. В інституті ж, після ліквідації архітектури за Хрущова і вимушеного від’їзду до Сибіру улюбленого викладача Аркадія Вацлавовича Баранського, автора реконструкції палацу Потьомкіна в Дніпропетровську, до навчання втратив всілякий інтерес. В проєктнім інституті нудно – серія ИИ-04, ИИ-01... Були речі важливіші, ніж школа чи робота. Були історичні міста з безперервною двотисячолітньою історією – Бухара, Дербент... Бібліотеки, подорожі, художня студія бунтівливого Якова Калашника, де починали нині знамениті Феодосій Гуменюк і Володимир Макаренко.

1966 року С. Зубарєв, головний архітектор Дніпропетровська, створив групу з архітекторів, художників, дизайнерів. Отут зранку не терпілося дорватися до дошки. З тим колективом я пробув п’ять років. Дякувати долі, що там я пізнав Ніну Денисову, Миколу Малишка, Едуарда Курильова. Наш амбітний шеф безконечно втягував нас в конкурси. Робота в ГиПровузі над проєктом університету дала доступ до рідкісних іноземних архітектурних журналів.

Восени 1971 року, проєктуючи санаторій «Южный» в Трускавці, став реґулярно наїздити до Львова. Перший з реставраторів, з яким мене познайомили, був затягнений у широченний черес, та ще й при набиваній сріблом табівці, Любарт Ліщинський. Він провів мене потаємними закамарками Львова, пивницями, сходами, дахами, художніми майстернями, кнайпами. Почалася друга половина мого життя.

Першу роботу – проєкт реставрації і пристосування костелу в Дрогобичі робили з Євгеном Соболєвським. Я побачив залишки субструкцій валу і рову під землею. Вперше побачив зондажі – коли з-під скальпеля Тараса Греня з’явились укриті сторіччями ґотичні зелено-червоні таємничі хрести в пресвітерії. Велетенські вітражі Висп’янського, Меґофера і Матейка, тоді ще не знищені, заливали потоками кольору простір. Можна було торкнутись живого алебастру надгробку Ромультової, розбитого козаками (як близько!) у XVII ст. Початок був добрим. Пізніше працював з Андрієм Новаківським, вчився дослідженням. Довгі бесіди з Володимиром Вуйциком уводили в справжню, несовітську історію Галичини. Не довелося, на жаль, попрацювати з Ігорем Старосольським. Не відразу вдалось позбутися стереотипів архітектурного проєктування.

У 1974 році ми з Андрієм Новаківським повезли на Вчену раду до Києва ескіз реставрації Міського арсеналу з Шевською вежею, відтвореною зі шкла. Зустріли наше революційне вирішення прихильно. Але тішуся, що до реалізації не дійшло – самі ж поступово охололи.

Ще доводилось захоплюватися сміливістю грузинських колег, які оперли арки галереї церкви в Болнісі, VI ст., на сталеві труби. Довго тяжіли тоталітарні догми Атенської і Венеційської хартій.

Незабути експедиції з Іваном Могитичем в Карпатські полонини і по буковинських церквах, з Богданом Кіндзельським – від Черкащини до Закарпаття, з Василем Слободяном – до українських церков румунського Мараморошу та Словаччини. Років 30 тому Микола Гайда і Андрій Скрентович посадили мане на каяк, і відтоді я пливу, пливу за течією...

Багато завдячую Євгенії Пламеницькій, чиї знання, культура, смак повертали Кам’янцю на Поділлі історичний образ, та Іваненку, який прищепив мені повагу до несправедливо нехтуваного XIX сторіччя.

Вдалося не втратити шанс, який давала «пєрєстройка». Я писав куди завгодно, щоби відновити пам’ятник Іванові Манжурі, поставлений у січні 1970 року і зруйнований за усною вказівкою Є. Качаловського 1973-го. Голова обласної організації Спілки совіцьких письменників Сергій Буряков умовляв не дратувати владу, не вимагати відновлення пам’ятника, бо можуть взагалі заборонити. Обіцяли нам зі скульптором Едуардом Курильовим гонорар, і немалий, за ескізний проєкт нового, инакшого пам’ятника. Але це було би неповагою до каменотеса Манька, який замість знищення, ризикуючи накликати на себе переслідування КҐБ, переховував гранітну стелу з зображенням поета. 1988 року пам’ятник було відновлено.

З 1993 року перейшов на запрошення професора Андрія Рудницького на катедру Реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Львівської політехніки. Настала пора викласти набутий досвід. На катедрі роман з реставрацією триває. Декілька улюблених учнів стали поважними вченими: маґістрами, кандидатами наук. Запитання студентів і колег, наукові конференції уповільнюють склероз. Не пориваю зв’язків з практикою і колегами реставраторами. Тепла атмосфера приязні на катедрі і в Укрзахідпроектреставрації. Не дають впасти в сплячку і громадські організації – Товариство Шанувальників Львова, ICOMOS, Громадський формум. І, як належить українському приказковому дурню, багатію думкую і будую плани на майбутнє, хоч воно для всіх одне – для короля і хлопа...

Батьки Кості - Марія Петрівна Присяжна і Адольф Рудольфович Штейнгауер



Кость Присяжний (5-й клас)

Угнів (15.03.2006)

Вишня-Бенкова (2013)

70-ліття

Основні творчі праці Костя Присяжного

Пам’ятник Івану Манжурі в Дніпропетровську (у співавторстві зі скульптором Е. Курильовим), 1967-1970 роки. Знищений 1973, відновлений 1989 року.

Пам’ятник Лазарю Глобі у Дніпропетровську, 1972 рік, (у співавторстві зі скульптором Е. Курильовим).

Конкурсний проєкт монументу в Асуані (Єгипет), 1967 рік. Заохочувальна премія.

Проєкт комплексу Дніпропетровського університету, 1969-1971 роки.

Пансіонат-санаторій «Южный» в Трускавці, 1972 рік.

Реставрація міського арсеналу у Львові (у співавторстві), 1973-1978 роки.

Дослідження житлових будинків у Львові ХІV-ХХ ст. (у співавторстві), 1972-1979 роки.

Реставрація Оперного театру у Львові (у співавторстві), 1980-1984 роки. Премія Ради Міністрів СРСР.

Графічний цикл (лінорити) «Львівський скансен», 1974-1979 роки.

Концептуальні проєкти-провокації «Випростування пізанської вежі» та «Імпреза», 1989 рік, «Всепоезія», 1993 рік.

