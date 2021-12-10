Гурт LEONVOCI виступить у Львові з програмою «Вдома на Різдво!».

У середу, 29 грудня, у Львівській національній філармонії гурт «LEONVOCI» виступить із програмою «Вдома на Різдво!». У репертуарі – світові хіти та українські колядки, повідомили організатори.

«Їхніми голосами захоплюється уся Європа, але на Різдво вони завжди повертаються додому! Зірки шоу "Голос Країни" та польського "МамТелент" – LEONVOCI з програмою "Вдома на Різдво!". Найгарніші колядки та різдвяні пісні в унікальному виконанні неперевершених тенорів! Молодий колектив, який підкорює своїм оперним співом європейські сцени, на Різдво повертається до рідної домівки, щоб запросити усіх вас на свій сольний концерт», – йдеться у повідомленні.

Концерт розпочнеться о 19:00 та відбуватиметься з дотриманням карантинних вимог, деталі – за посиланням.

Зазначимо, LEONVOCI – український гурт, заснований у 2015 році Назаром Тацишиним. З італійської та іспанської «Leon Voci» – «Голоси Левів» або «Голоси Львова».

Фото wz.lviv.ua, facebook.com/LeonVociMaleBand