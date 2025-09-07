«Золотого лева» Венеційського кінофестивалю здобула стрічка Джима Джармуша.

Фільм «Батько мати сестра брат» розповідає про складні стосунки батьків та їхніх дорослих дітей.

Американський кінорежисер Джим Джармуш отримав «Золотого лева» – головний приз 82-го Венеційського кінофестивалю – за фільм «Батько мати сестра брат». Про це повідомив телеканал Euronews. Це перша за шість років картина режисера.

У комедійній драмі про життя різних поколінь сімей у США, Франції та Ірландії знялися Адам Драйвер (Adam Driver), Вікі Кріпс (Vicky Krieps) та Кейт Бланшетт (Cate Blanchett). «Дякую вам за те, що ви оцінили наш тихий фільм. Я вважаю, що особливо в наш час емпатія між людьми має величезне значення. І кіно може допомогти нам зміцнювати наші зв'язки», – сказав, приймаючи нагороду, класик американського незалежного кіно.

Незважаючи на позитивні відгуки критиків, стрічка Джармуша не вважалася фаворитом: перемогу віщували «Голосу Хінд Раджаб». У результаті режисерка з Тунісу Каутер Бен Ханья змушена була задовольнятися другим призом – премією Великого журі «Срібний лев».

Фільм туніської режисерки розповідає про загибель 5-річної палестинської дівчинки, яка потрапила під обстріл зі своєю родиною під час евакуації з міста Ґази у січні 2024 року. Хінд Раджаб кілька годин була на зв'язку з рятувальниками, але допомогти їй не вдалося. У фільмі використано справжній аудіозапис її розмови зі співробітниками «Червоного півмісяця».

Журі присудило нагороду за найкращу жіночу роль китаянці Сінь Чжилей за головну роль у фільмі Цай Шанцзюня «Сонце встає над усіма нами». Стрічка розповідає про зустріч двох колишніх закоханих, які не бачилися багато років.

Італійський актор Тоні Сервілло (Toni Servillo) отримав нагороду як найкращий актор за роль у фільмі Паоло Соррентіно (Paolo Sorrentino) «Помилування» (La Grazia). Сервілло грає президента країни наприкінці своєї каденції, який вирішує, чи підписувати йому закон про евтаназію.

Американський кінорежисер Бенні Сафді (Benny Safdie) отримав приз за кращу режисуру за байопік про борця ММА Марка Керре (Mark Kerr) «Круш-машина» (The Smashing Machine).

Французи Валері Донзеллі (Valérie Donzelli) та Жіль Маршан (Gilles Marchand) були визнані найкращими сценаристами за драму «На роботі» (At Work). Французький фільм розповідає про успішного фотографа, який кидає все, щоб зосередитися на письменстві, і зрештою опиняється у злиднях.

Спеціальний приз журі дістався італійському режисерові Джанфранко Розі (Gianfranco Rosi) за ліричну документальну стрічку про Неаполь «Під хмарами» (Sotto le nuvole).