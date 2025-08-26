Представники США та Росії обговорювали енергетичні угоди під час останніх мирних перемовин.

Водночас Вашінґтон обіцяв Москві послабити економічні санкції у разі укладання угоди про припинення вогню.

На марґінесі нещодавніх перемовин про мирне врегулювання в Україні представники урядів Сполучених Штатів та Росії обговорювали й низку угод у сфері енергетики. Про це у вівторок, 26 серпня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на п'ять анонімних джерел, знайомих із перебігом цих переговорів.

За твердженням співрозиовників аґенції, обговорення енергетичних контрактів велися з метою стимулювати Кремль на укладання перемир'я з Україною. Водночас для цієї ж мети Вашінґтон готовий був послабити санкції щодо Москви.

Серед можливих угод обговорювалося повернення американської нафтової компанії Exxon до нафтогазового проекту «Сахалін-1», а також перспективи купівлі Росією американського обладнання для проєктів з виробництва зрідженого природного газу, зокрема для «Арктик СПГ 2», який перебуває під санкціями Заходу. Ще одна ідея полягала в тому, щоб США купували у Росії атомні криголами.

Обговорення, за даними джерел Reuters, проходили під час останнього візиту спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Москви та його зустрічі з Путіним, яка відбулася шостого серпня, а також коротко – під час американсько-російського саміту на Алясці.

«Білий дім дуже хотів після саміту на Алясці оголосити про велику інвестиційну угоду, щоб вона потрапила до передовиць газет. Так Трамп відчуває, що він чогось досяг», – сказав один зі співрозмовників аґенції.

У відповідь на прохання журналістів про коментар представник Білого дому наголосив: «Дональд Трамп та його команда, яка займається питаннями нацбезпеки, продовжують співпрацювати з російськими та українськими чиновниками на шляху до двосторонньої зустрічі (між президентом України та диктатором Росії – ред.), спрямованої на закінчення вбивств і цієї війни. Подальше публічне обговорення цих тем не в національних інтересах».