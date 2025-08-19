Макрон розкрив деякі деталі майбутніх гарантій безпеки для України.

Вони передбачатимуть підтримку української армії, а також створення сил залагодження безпеки на морі, в повітрі й на суші.

Європейські союзники України й Вашінґтон зійшлися на тому, що майбутні гарантії безпеки для Києва повинні включати підтримку української армії, а також створення сил залагодження безпеки на морі, в повітрі й на суші. Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив за підсумками зустрічі на вищому рівні, яка відбулася у Білому домі в понеділок, 18 серпня.

За словами французького лідера, опублікованими на офіційному сайті Єлисейського палацу, сторони вже узгодили питання гарантій на мультилатеральній зустрічі в Білому домі й продовжать роботу над розробкою конкретних аспектів безпеки в подальшому.

«Сьогодні вдень я також зміг повернутися до змісту цих гарантій безпеки, а саме: надійна українська армія, здатна відбити будь-яку спробу нападу і стримати її, і, отже, не має обмежень за чисельністю, боєздатністю, озброєнням. Окрім того, є ще й сили залагодження безпеки на морі, в повітрі й на суші, які союзники готові надати Україні, а тому це конкретні, надійні та міцні речі. Це перший пункт, узгоджений сьогодні, і процес, який вже запущений і почнеться завтра, буде проходити під керівництвом наших дипломатичних радників, радників з безпеки, а також начальників штабів і збройних сил». – заявив Емманюель Макрон.

Інформаційна аґенція Bloomberg раніше повідомляла з покликом на свої джерела, що в рамках гарантій безпеки союзники планують зміцнити армію України і уникнути обмежень її чисельності в майбутній мирній угоді. За даними агентства, пакет гарантій безпеки буде заснований на роботі «коаліції охочих».

Газета The Wall Street Journal повідомляла з покликом на джерела, що цільову групу з розробки гарантій безпеки для України очолить держсекретар США Марко Рубіо. За інформацією джерел, США відіграватимуть «координуючу» роль у процесі обговорення.