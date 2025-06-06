Найстаршій львів'янці виповнилося 107 років.

Днями, 3 червня, свій 108-й день народження відсвяткувала найстарша мешканка Львова – Олена Рибалко.

Пані Олена народилася на Вінниччині, там закінчила медичний інститут, а потім, в 1944 році переїхала на Львівщину. Олена Рибалко була зв'язковою УПА, лікувала поранених.

На пенсію вийшла у 89 років. Серед її пацієнтів були такі видатні особистості, як письменник Дмитро Павличко, історик Іван Крип’якевич та священник Української греко-католицької церкви Йосиф Кладочний.

Торік у Львові було 45 довгожителів, що відзначали 100 та більше років.

Сподіваємося, що 42 з них відзначать їх і цього року (7 чоловіків та 35 жінок), і до когорти столітніх долучаться ще 22 львів'янки та 2 львів'янина.