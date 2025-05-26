Західні країни знімають обмеження на далекобійність поставленої Україні зброї.

Про це заявив Фрідріх Мерц і додав, що Німеччина зробить усе можливе, щоб і надалі надавати підтримку Україні.

Західні партнери знімають обмеження на дальність польоту зброї, яка буде поставлена до​ України та використана проти російських військових цілей. Про це заявив бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц на заході Europaforum, організованому телерадіокомпанією WDR.

«Більше немає жодних обмежень на далекобійність зброї, що постачається Україні, ­– ні з Великої Британії, ні з Франції, ні від нас. З боку Сполучених Штатів також немає обмежень. Це означає, що Україна тепер зможе захищатися, наприклад, атакуючи військові позиції в Росії», – цитує слова Фрідріха Мерца телеканал N-TV.

Він висловив жаль, що ще недавно західні партнери України не надавали їй такого дозволу – за дуже рідкісними винятками. Україна раніше отримувала ракети далекого радіуса дії від США, Великої Британії та Франції, зокрема ATACMS, Storm Shadow та SCALP, але спочатку їй дозволялося використовувати їх лише проти російських військ на окупованих українських територіях.

Голова німецького уряду також запевнив, що Німеччина «зробить усе можливе», щоб і надалі надавати підтримку Україні. «Зокрема тому я нещодавно приїжджав до Києва разом з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єром Польщі Дональдом Туском у рамках “коаліції охочих”», – розповів Мерц.