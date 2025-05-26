Західні країни знімають обмеження на далекобійність поставленої Україні зброї.

Про це заявив Фрідріх Мерц і додав, що Німеччина зробить усе можливе, щоб і надалі надавати підтримку Україні.

 

 

Західні партнери знімають обмеження на дальність польоту зброї, яка буде поставлена до​ України та використана проти російських військових цілей. Про це заявив бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц на заході Europaforum, організованому телерадіокомпанією WDR.

 

«Більше немає жодних обмежень на далекобійність зброї, що постачається Україні, ­– ні з Великої Британії, ні з Франції, ні від нас. З боку Сполучених Штатів також немає обмежень. Це означає, що Україна тепер зможе захищатися, наприклад, атакуючи військові позиції в Росії», – цитує слова  Фрідріха Мерца телеканал N-TV.

 

Він висловив жаль, що ще недавно західні партнери України не надавали їй такого дозволу – за дуже рідкісними винятками. Україна раніше отримувала ракети далекого радіуса дії від США, Великої Британії та Франції, зокрема ATACMS, Storm Shadow та SCALP, але спочатку їй дозволялося використовувати їх лише проти російських військ на окупованих українських територіях.

 

Голова німецького уряду також запевнив, що Німеччина «зробить усе можливе», щоб і надалі надавати підтримку Україні. «Зокрема тому я нещодавно приїжджав до Києва разом з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єром Польщі Дональдом Туском у рамках “коаліції охочих”», – розповів Мерц.

 

26.05.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Танго для трьох»: він, вона і КҐБ
Ця книжка – про час, про зв’язки між українцями понад кордонами і заборонами, про мистців, які бачать світ інакше, ніж інші люди, про мрії та фантазію, про політику й тепло людського спілкування.
26.05.25 | | Штука
Література – мова – освіта – преса
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Іван Личко, український прозаїк, драматург, публіцист, літературний і театральний критик, перекладач, в діалозі з Іваном Франком
24.05.25 | | Минуле
«Із янголом на плечі»: Наталія Половинка
21 травня у самому серці України в Софійському соборі у Києві відбувся виступ співачки й акторки Наталії Половинки в музично-поетичному дійстві «Із янголом на плечі» під керівництвом засновника видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Івана Малковича.
24.05.25 | | Штука
Помста як відновлення
Олеся Ісаюк
Тріумфу як моменту припечатаної перемоги – мало. Усе має бути відомщене, аби повернулася рівновага і сила сенсу. Мабуть, немає релігії чи етичної системи, яка б із цим не погодилася.
24.05.25 | | Україна
Тріумфальна хода MAGA-популізму Європою
Максим МУЛЯР
Відносно непогані для демократичного світу результати виборів у Румунії, Польщі та Португалії не позбавили тривожного передчуття майбутнього успіху сил, які можна охарактеризувати як євроскептичні, антидемократичні і водночас прокремлівські.
23.05.25 | | У світі
«Золотий обруч» у сучасній естетиці
30 та 31 травня Львівська національна опера представить головну оперну подію сезону — прем’єру опери «Золотий обруч» Бориса Лятошинського у сміливій режисурі Івана Уривського.
23.05.25 | | Штука
Заповіт Льйоси
Роксана Харчук
«Поклик племені», що сприймається як коментар до усієї творчості Льйоси, не тільки висвітлює світоглядну еволюцію автора, а й містить розуміння диктатури як «духу племені». Аналогія між племенем і диктатурою пряма: влада вождя необмежена, тому й аморальна.
23.05.25 | | Штука
Українські арії та романси з репертуару Зоряни Кушплер
Багаторічна солістка Віденської державної опери і професорка вокалу Університету “Моцартеум” у Зальцбурзі Зоряна Кушплер привезе в Україну свою нотну книжку й проведе тижневий авторський вокальний майстерклас у Львові.
23.05.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.