1159-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:10 Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявляє, що угода з Україною щодо корисних копалин буде укладена найближчим часом.

17:05 Українська армія продовжує вести активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей Росії, заявив президент України Володимир Зеленський,

16:45 Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні, зазначивши, що США не вводять нових санкцій проти РФ, оскільки сподіваються досягнути вирішення дипломатичним шляхом:

"Щойно ви починаєте робити такі речі, ви від них відмовляєтеся - ви прирікаєте себе на ще два роки війни, а ми не хочемо, щоб це сталося... Ніхто, крім нас, не розмовляє з обома сторонами".

15:00 Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, коментуючи зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, заявила про шанс досягти миру завдяки силі:

"Суботня зустріч президентів Трампа і Зеленського у Ватикані – це шанс просунутися вперед, побудувати справжній мир завдяки силі. Більш жорсткі санкції та посилення тиску – це шлях до припинення війни, який принесе користь як Україні, так і Сполученим Штатам".

14:50 Комісар Європейського Союзу з оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що заборона на вступ України до НАТО полегшує Росії планування наступної агресії:

"Росія вимагає "ніякого НАТО" для України. Не тому, що вона боїться антиросійського наступу НАТО з української території, а тому, що вона боїться, що НАТО буде захищати Україну від наступної російської агресії. "Ні-НАТО" для України полегшує Росії планування наступної агресії",

13:20 Протягом тижня з 21 по 27 квітня протиповітряною обороною Сил оборони знищено 841 повітряну ціль, повідомили в Повітряних сил Збройних сил України.

Серед знищених цілей - 31 крилата ракета Х-101/Х-55СМ; 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 6 крилатих ракет "Калібр"; 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69; 442 ударних БпЛА типу Shahed; 114 розвідувальних БпЛА; 237 БпЛА інших типів

Авіацією Повітряних сил впродовж тижня здійснено близько 160 літаковильотів, зокрема понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття та близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

12:10 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 925 російських атак (позаминулого тижня – 925), при цьому знищено 8430 російських військових (позаминулого – 8430): у середньому 9,1 за атаку (позаминулого – 9,1).

Найбільше атак відбулося на Покровському – 386 (позаминулого тижня було 300), колишньому Бахмутському (Сіверський, Краматорський та Торецький) – 219 (було 183) та на Курському – 157 (було 130) напрямках.

11:00 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 1338 корегованих авіаційних бомб, що значно більше, ніж попереднього тижня (було 1230), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

313,7% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

128,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

876,6% артилерійських систем (з них 11,2% за минулий тиждень),

123,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

81,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 149 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

67 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 83%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

За минулі сім днів було збито 375 із 795 запущених по Україні БПЛА, ще 316 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 87%).

09:35 Четверо мирних жителів постраждали внаслідок російських авіаударів та обстрілів Куп'янська та околиць, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. КАБом зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено 7 будинків навколо.

09:30 Один цивільний і два працівники Нацполіції постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Житомирській області вночі, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.

09:25 Внаслідок російської атаки безпілотниками в Павлограді загинув чоловік, постраждала 14-річна дівчина, пошкоджені два багатоквартирні будинки, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:20 Вночі збройні сили РФ атакували Одещину ударними безпілотниками, в Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі, постраждала місцева жителька, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 174 боєзіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши три ракети та 114 авіаударів, скинувши 202 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив майже 5000 обстрілів, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2494 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новодмитрівка, Михайлівка, Рясне, Проходи, Миропільське Сумської області; Куп’янськ Харківської області; Новопавлівка Дніпропетровської області; Покровськ, Котлине, Олексіївка, Багатир, Яблунівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка Запорізької області; Веселе Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління БпЛА та двох артилерійських засобах противника. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Нове, Новомихайлівка та в напрямку Серебрянки. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське. На Краматорському напрямку окупанти 13 разів атакували у районах Часового Яру, Курдюмівки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 29 атак в районах Дружби, Леонідівки, Кримського та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Преображенка, Котлярівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Привільне, Дніпроенергія та Розлив. На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Степове, Мала Токмачка та Малі Щербаки. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку. На Харківському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог наступальних дій не проводив. Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку. Минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 37 керованих авіаційних бомб, здійснив 296 обстрілів, 14 з них - із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 15 штурмових дій загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 114 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Начальник російського генерального штабу генерал армії Гєрасімов заявив 26 квітня, що російські війська витіснили всі українські сили з Курської області.

• Вторгнення України в Курську область у серпні 2024 року успішно локалізувало частину російських військових сил, включаючи елітні повітряно-десантні та морські піхотні підрозділи, але його довгострокові наслідки наразі залишаються незрозумілими.

• Гєрасімов зробив перше офіційне визнання участі північнокорейських військ у російських операціях в Курській області, подякувавши північнокорейським військовослужбовцям за допомогу в російських зусиллях з витіснення українських сил з регіону.

• Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не ставлять конкретних термінів для досягнення врегулювання війни в Україні – це відхід від раніше заявленої адміністрацією мети завершити війну протягом перших 100 днів.

• Росія, ймовірно, готується до систематичного використання мотоциклів у наступальних операціях в Україні влітку і восени 2025 року, що, ймовірно, компенсує можливості українських безпілотників.