1158-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:25 Трамп припустив, що Путін обманює його, і не хоче зупиняти війну Росії проти України.

"У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто грає зі мною, і з ним треба поводитися інакше, через "банківські операції" чи "вторинні санкції".

16:50 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише Суспільне. Очікується, що Президент України сьогодні також зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

16:15 Генштаб спростував заяви Путіна про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ.

"Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони. Від початку доби в операційній зоні угруповання військ "Курськ" відбито п’ять штурмових дій противника, ще одне таке бойове зіткнення наразі триває".

15:40 Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон проводять переговори в Римі, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами міністра, сторони обговорюють "продовження мирних зусиль" за для завершення війни РФ проти України.

15:05 Продовження зустрічі Зеленського і Трампа після церемонії прощання з Папою Римським Франциском не було, пише Суспільне з посиланням на джерела. Як зазначається, на першій зустрічі, що тривала близько 15 хвилин, встигли обговорити головне.

14:30 Зеленський заявив, що його зустріч з Трампом у Римі має потенціал стати історичною.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!"

13:55 Російський військовий вертоліт Балтійського флоту порушив повітряний простір Польщі, повідомили в Оперативні командуванні збройних сил Польщі. Як зазначається, характер інциденту вказує на те, що "Росія перевіряє готовність наших систем протиповітряної оборони".

13:20 У Білому домі назвали "дуже продуктивною" зустріч Трампа і Зеленського у Римі, пише Reuters з посиланням на представника Білого дому.

12:45 План Трампа дозволити Росії зберегти окуповану територію в Україні не підлягає змінам, пише The Times з посиланням на джерела. США вважають, що якщо Україна відкине угоду, війна триватиме місяцями, можливо й роками, а Київ залежатиме від Європи у фінансуванні та озброєнні.

12:10 Держдепартамент США призначив Брендана Хенрагана на посаду нового керівника з питань Європи. Хенраган раніше працював інвестором у приватній американській компанії, а також був радником із політики у комітеті Сенату США з питань малого бізнесу та підприємництва під керівництвом Марко Рубіо.

11:35 Зеленський проводить зустріч із президентом США Дональдом Трампом, пише Суспільне з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

11:00 Вночі (із 22:00) росіяни атакували протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків) – разом 85%.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

За минулі сім днів було збито 318 із 646 запущених по Україні БПЛА, ще 249 локаційно втрачені (упали чи повернулися в Росію) (разом – 88%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

313,5% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

128,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

875,2% артилерійських систем (з них 10,1% за минулий тиждень),

123,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

81,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Зранку в Україні стався масштабний збій у деяких онлайн-сервісах, зокрема не працюють платіжні термінали "Ощадбанку", "Дія", сайт "Нової пошти".

09:40 Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима, де разом з першою леді Оленою Зеленською та українською делегацією візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Римським Франциском, повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.

09:35 Сполучені Штати в приватних переговорах дали зрозуміти, що готові надати підтримку західним військам у рамках ініціативи "коаліції охочих", яку просуває прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише The Telegraph. Американці неофіційно пообіцяли розвідувальну та логістичну допомогу для європейських та британських сил, які можуть бути залучені до забезпечення виконання умов потенційної мирної угоди з РФ. Обговорюється підтримка в повітрі, на морі та на суші.

09:30 Внаслідок нічної атаки безпілотників на Дніпропетровщину у Кам’янському одна людина загинула, 4 особи дістали поранення, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

09:25 Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Шевченківському районі Харкова постраждала дитина, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 156 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 117 авіаударів, скинувши 212 КАБ. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3363 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи, Угроїди, Михайлівка, Миропільське, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області; Мала Вовча Харківської області; Багатир, Олексіївка, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке, Антонівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, чотири артилерійські системи, один склад боєприпасів та ще чотири пункти управління противника. На Куп’янському напрямку вчора відбулася п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Нової Кругляківки На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Глущенкового, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Колодязів, Нового, Торського. На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у бік Григорівки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано вісім боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора неподалік населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Надіївка та в бік Миролюбівки, Малинівки, Романівки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля і Одрадного. На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази намагалися йти вперед в районах населених пунктів Новоданилівка та Степове. На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед. На Харківському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Курському напоямку. Так, минулої доби ворог завдав 28 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ, здійснив 370 обстрілів, з яких 9 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 30 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, п’ять бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, один засіб ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, під час багатосторонніх переговорів у Лондоні 23 квітня українські та європейські представники надали Сполученим Штатам пропозицію щодо припинення війни в Україні.

• Агентство Reuters опублікувало повний текст мирної пропозиції з семи пунктів, яку спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф представив українським та європейським чиновникам у Парижі 17 квітня, підтвердивши попередні повідомлення про мирну пропозицію США.

• Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф зустрівся з президентом Путіним у Москві 25 квітня, як повідомляється, з метою домогтися значних поступок з боку Росії в майбутній мирній угоді.

• Той факт, що Кремль наразі формально не вимагає від України передати Росії більшу частину або всю її територію, не є значною поступкою Росії.

• Російські офіційні особи продовжують інтенсифікувати наративи, які використовуються для виправдання російського вторгнення в Україну, щоб створити умови для виправдання майбутньої російської агресії проти європейських держав і контролювати європейську оборонну політику в рамках кремлівської кампанії рефлексивного контролю.

• Невідомі вчора вбили заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Росії генерал-лейтенанта Москалика в Балашисі, Московська область.