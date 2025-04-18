Російський Петербург знову стане Ленінградом, а Волгоград – Сталінградом.

Щоправда, старі назви міст будуть чинними лише три дні.

Російське місто Санкт-Петербург знову перейменують на Ленінград. Щоправда, перейменування триватиме тимчасово – лише на три дні до чергової річниці завершення Другої світової війни в Європі. Про це написав місцевий інформаційний портал «Фонтанка» з покликом на повідомлення російської Державної корпорації з організації повітряного руху (ДК ОрПР).

Зміни торкнуться передовсім пілотів та диспетчерів. «Рішення повернути місту радянську назву ухвалили на честь святкування 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні», – зазначається в повідомленні.

«Диспетчер замість свого звичайного позивного “Петербург-подход“ чи “Петербург-контроль“ говоритиме за першого зв'язку “Ленінград-подход“ або “Ленінград-контроль“. Те саме стосується пілотів під час взаємодії з диспетчером», – повідомили «Фонтанці» в ДК ОрПР.

Аналогічні зміни відбудуться й у Волгограді, який на три дні стане Сталінградом.

Акція триватиме з опівночі восьмого травня до 23:59 десятого травня.