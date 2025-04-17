Чехія вперше стала повністю незалежною від російської нафти.

Це сталося завдяки збільшенню пропускної спроможності Трансальпійського нафтогону (TAL).

 

 

Чехія вперше у своїй історії стала повністю незалежною від постачання російської нафти. Про це в четвер, 17 квітня, заявили прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр фінансів Збинєк Станюра (Zbyněk Stanjura) під час відвідин нафтового терміналу Нелагозевес. Це сталося завдяки збільшенню пропускної спроможності Трансальпійського нафтогону (TAL), який з'єднує Італію та країни Центральної Європи. Про це повідомило видання České noviny.

 

«Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності… Перші збільшені поставки неросійської нафти прибули з італійського порту Трієст до Центрального терміналу в Нелагозевесі в середу. Вже сьогодні вдень MERO CR почне транспортувати нафту своєму власнику, Orlen Unipetrol, на нафтопереробний завод у Литвинові», – розповів чеський прем'єр Петр Фіала.

 

«Це стало можливим завдяки збільшенню пропускної спроможності нафтопроводу TAL. Модернізований трубопровід дозволить Чехії перекачувати до восьми мільйонів тонн нафти на рік, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у Чехії», – повідомив генеральний директор MERO CR Ярослав Пантучек (Jaroslav Pantůček).

 

Чеський уряд ухвалив рішення щодо реалізації проєкту TAL-PLUS, спрямованого на збільшення пропускної спроможності європейського нафтопроводу TAL, ще в листопаді 2022 року. Це було зроблено у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

 

Останніми роками Чехія імпортувала російську нафту через нафтопровід «Дружба». Решта нафти надходила до країни через трубопровід TAL. У січні прем'єр-міністр Петр Фіала назвав крок до незалежності від російських нафтопродуктів «вирішальним моментом для Чехії». Він сказав, що це дозволить чеському уряду уникнути шантажу з боку Москви.

 

Трансальпійський нафтопровід (TAL) функціонує з 1967 року і тепер вперше досягне максимальної проєктної потужності. Він починається в італійському Трієсті й проходить через Австрію та Німеччину.

 

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