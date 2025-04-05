Макрон висловив готовність вести перемовини з Росією від імені ЄУ.

Французький президент вже має досвід розмов з російським диктатором.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон готовий стати представником Європейської Унії на перемовинах з Кремлем щодо врегулювання російсько-української війни. Про це пише газета The Daily Telegraph із покликом на джерело в Єлисейському палаці.

 

За словами співрозмовника газети, Емманюель Макрон візьме на себе роль переговорника з російським диктатором Владіміром Путіним, «коли настане слушний момент». Він уточнив, що наразі час для цього ще не настав.

 

За інформацією видання, до переговорів президента Франції з Кремлем підштовхує «коаліція охочих», оскільки Емманюель Макрон уже вів перемовини з Путіним. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вести переговори з владою Росії не планує, додало джерело.

 

Емманюель Макрон та Владімір Путін востаннє зустрічалися у лютому 2022 року, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну французький президент кілька разів зв’язувався з шефом Кремля телефонічно. У лютому 2025-го президент Франції заявив про готовність до контактів з диктатором Росії.

 

На початку березня лідери країн Європи сформували «коаліцію охочих» для підтримки України в її протистоянні російській агресії. Третього квітня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що хоч один представник коаліції має провести переговори з Путіним.

 

05.04.2025

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