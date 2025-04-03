В Сибіру розбився російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Пілот загинув, на місці падіння виникла пожежа, знеструмлено кілька населених пунктів.

В в Усольському районі Іркутської області Росії під час планового польоту зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на Міністерство оборони Росії. За попередніми даними відомства, причина катастрофи літака — технічна несправність.

Екіпаж Ту-22М3, який складався з чотирьох осіб, катапультувався. Утім під час приземлення один пілот загинув.

Міноборони РФ стверджує, що літак упав у «безлюдній місцевості», тож жодних руйнувань не спричинив. Проте, як повідомили деякі російські Telegram-канали, при падінні літак зачепив лінію електропередач, тож у двох найближчих селищах зникла електрика.

Ту-22М3 – надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник. Він належить до літаків далекої авіації, які є повітряним компонентом російської ядерної тріади. Але вони можуть завдавати ударів звичайним ракетно-бомбовим озброєнням, у тому числі крилатими ракетами.

Нагадаємо, що в серпні 2024 року в Черемхівському районі Іркутської області впав бомбардувальник Ту-22М. Пілот загинув.