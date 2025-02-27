У Стамбулі розпочався черговий раунд перемовин Росії та США.

Розмови передовсім стосуватимуться відновлення повноцінної роботи дипломатичних представництв обох країн.

 

 

У Стамбулі в четвер, 27 лютого, розпочалися перемовини між делегаціями Росії та Сполучених Штатів щодо відновлення роботи амбасад двох країн. Про це повідомила російська газета «Коммерсантъ». Напередодні міністр закордонних справ РФ Лавров заявив, що за підсумками зустрічі буде зрозуміло, наскільки швидко й ефективно зможуть розвиватися російсько-американські відносини.

 

Переговори відбуваються у резиденції генерального консула США у районі Арнавуткей на березі Босфору. Серед питань, які російська та американська сторони планують обговорити, – чисельність персоналу й оформлення віз, а також банківські операції, необхідні для роботи дипломатів.

 

Перемовини проходять у закритому для преси форматі. Склади делегацій не розкривалися. 

 

Лавров напередодні повідомляв, що у зустрічі візьмуть участь «дипломати високого рівня, експерти». Вони «розглянуть системні проблеми, які накопичилися в результаті протиправної діяльності попередньої адміністрації (США, – ред.) щодо створення штучних перепон для діяльності російського посольства», на що Росія «відповідала взаємністю і створювала також некомфортні умови для роботи американського посольства в Москві».

 

Зустрічі в Туреччині передували два попередні технічні контакти Москви та Вашінґтона. Про необхідність відновити штати своїх дипломатичних місій сторони домовилися на переговорах в Ер-Ріяді, які відбулися 18 лютого. Зокрема Росія та США обговорили, як забезпечити якнайшвидше призначення послів до Москви та Вашінґтона.

 

Чисельність співробітників американських представництв у Росії планомірно скорочувалася з квітня 2021 року, коли президент Путін підписав указ про обмеження роботи дипвідомств недружніх країн. Серед них виявились і США. У відповідь амбасада США скоротила обслуговування росіян.

 

Взаємні висилки російських та американських дипломатів тривали й наступного року. 2022-го російське посольство у Вашінґтоні полишили щонайменше 45 співробітників. На початку 2023 року зі США виїхали ще 30 працівників російського посольства.

 

27.02.2025

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