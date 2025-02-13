«Валентинки»

Марта Кришталович

 

Трійко школярок вибирали в магазині кан­целярських товарів «валентинки». Двоє з них, купивши те, що приглянулось, чекали третю. Та зволікала.

 

– Леська, ти що там так довго шукаєш?..

 

– Та не можу знайти листівки своєю мовою.

 

– Ти що, – пальцем до скроні, – тово?.. Бери, що є! Яка різниця?..

 

І раптом, в одну мить, думка перенесла мене у цю ж таки крамницю (дивна випадковість!) у вже віддаленому минулому, ще задовго до нашої незалежності. Тоді тут була «Воєнная книга». Нас троє: господиня крамниці, якийсь поважний військовий і — я, що випадково зупи­нилась побіч нього (для виховної години треба було підібрати матеріал про «українських бур­жуазних націоналістів»). Військовий, гортаючи журнал «Октябрь», звернув мені увагу на «очень полезную информацию для воспитания». На те рипнули двері:

 

– Пані, у вас келєндарі є?

 

– Є, але російською. Вам дати?..

 

– Е нє, пані, не було в мене польскою, не було німецкою і рускою не буде.

 

Якийсь час ніхто не озивався. Я встигла гля­нути на гуцулку, що прийшла за календарем.

 

Була на ній плахта, з-під неї визирала білосніжна сорочка, кептар, бесаги через плече, а на голові – якось незвично пов’язана хустка. Як прийшла, так і вийшла, різко причинивши за собою двері.

 

– Видите, чем они дышат, – озвався, звернув­шись до мене, військовий, – как они нас не любят...

 

Я наче дар мови втратила. Спантеличило мене те акцентоване «нас». Виходить, я теж в обсязі того особового займенника – тримаю ж в руках уже придбану брошуру «Справжнє обличчя укра­їнських буржуазних націоналістів».

 

Вийшовши на вулицю, я вже не побачила тієї жінки, а так хотілося подякувати їй, ба, руку по­цілувати! Хтозна, може, це і була бабуся тієї Лесі, що на другому десятилітті нашої незалежності так довго шукала листівку своєю мовою.

 

 

Кришталович, із Содоморів, Марта (1929–2017) народилася в священичій родині в с. Кудирявці на Тернопіллі. Якийсь час навчалася в початковій школі сестер василіанок ЧСВВ у Львові. Після студій французької мови у Львівському університеті, аж до виходу на пенсію, вчителювала в Коломиї, куди скерували на роботу її чоловіка, випускника Львівської політехніки Романа Кришталовича. Творча праця з учнями, спілкування з їхніми батьками, активне громадське життя, особлива аура гуцульської Коломиї – все це дало багатий, цікавий матеріал, що чекав мистецького опрацювання. Писати, однак, почала пізно. Ця сумна нотка – у зворушливій назві збірки новел, образків, спогадів – «Заходжу подумки до вас...» Ця книжка – це власне є моя сестра Марта, її духовний портрет, який так точно висвітлився в її тілесному образі. Жаль, що сестра пізно почала писати, надто довго носила у собі такий тонкий у почуттєвих відгуках на довколишнє, такий великий душевний світ, що є часткою нашої спільної української душі, а водночас – лише її світ, неповторний, як неповторним є живий голос людини, її рухи, її усмішка – світло очей.

Андрій Содомора

 

14.02.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Фата-моргана вічної молодості
Ірина Фотуйма
Написаний у 2003 році роман Степана Процюка «Тотем» спричинив бурю різноманітних емоцій, змістив спектри бачення нової літературної епохи і представив світові максимально натуралістичний образ травмованої та психологічно нестабільної нації.
12.02.25 | | Штука
Перша дружина і теща Михайла Рудницького: хто вони?
Євген Нахлік
Дружина Рудницького була донькою Ярослава Олесницького, а не його стрийка Евгена, як вважається нині
11.02.25 | | Минуле
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25 | | Дискурси
Рідкісноземельна політика
Юрко ТИМЧУК
«Житницею Європи» Україну вже називали – тепер маємо шанс стати «шахтою» або «кар’єром» світового масштабу. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.02.25 | | Україна
Між містом і селом
Андрій Содомора
Людина і в наші дні все ще між містом і селом; між серцем та інтелектом; між словом живим, від землі, – і словом, шикованим під правила...
10.02.25 | | Дискурси
При[сутність] поезії у воєнний час
Лілія Бомко
Поезія Ярини Чорногуз виявляє інший бік присутності людини в цьому світі, власне, того життя, що випливає зі смерті. Усією збіркою відлунює мотив філософії помирання, а також парадоксальне поняття – життєствердності смерті – барокові протиріччя осмислення свободи.
09.02.25 | | Штука
Фаворит
Віталій Портников
Поява фаворита у республіці – ознака насамперед тяжіння до царювання, а не до правління, ознака непевності в собі й у власних силах, можливо навіть фізичних
09.02.25 | | Дискурси
Коли варяги – не варяги…
Олеся Ісаюк
Було у варягів унікальне поєднання – вони брали участь у формуванні першої достеменно відомої державності на теренах України, а водночас не були в загальній уяві окупантами.
08.02.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.