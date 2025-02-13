Трійко школярок вибирали в магазині канцелярських товарів «валентинки». Двоє з них, купивши те, що приглянулось, чекали третю. Та зволікала.
– Леська, ти що там так довго шукаєш?..
– Та не можу знайти листівки своєю мовою.
– Ти що, – пальцем до скроні, – тово?.. Бери, що є! Яка різниця?..
І раптом, в одну мить, думка перенесла мене у цю ж таки крамницю (дивна випадковість!) у вже віддаленому минулому, ще задовго до нашої незалежності. Тоді тут була «Воєнная книга». Нас троє: господиня крамниці, якийсь поважний військовий і — я, що випадково зупинилась побіч нього (для виховної години треба було підібрати матеріал про «українських буржуазних націоналістів»). Військовий, гортаючи журнал «Октябрь», звернув мені увагу на «очень полезную информацию для воспитания». На те рипнули двері:
– Пані, у вас келєндарі є?
– Є, але російською. Вам дати?..
– Е нє, пані, не було в мене польскою, не було німецкою і рускою не буде.
Якийсь час ніхто не озивався. Я встигла глянути на гуцулку, що прийшла за календарем.
Була на ній плахта, з-під неї визирала білосніжна сорочка, кептар, бесаги через плече, а на голові – якось незвично пов’язана хустка. Як прийшла, так і вийшла, різко причинивши за собою двері.
– Видите, чем они дышат, – озвався, звернувшись до мене, військовий, – как они нас не любят...
Я наче дар мови втратила. Спантеличило мене те акцентоване «нас». Виходить, я теж в обсязі того особового займенника – тримаю ж в руках уже придбану брошуру «Справжнє обличчя українських буржуазних націоналістів».
Вийшовши на вулицю, я вже не побачила тієї жінки, а так хотілося подякувати їй, ба, руку поцілувати! Хтозна, може, це і була бабуся тієї Лесі, що на другому десятилітті нашої незалежності так довго шукала листівку своєю мовою.
Кришталович, із Содоморів, Марта (1929–2017) народилася в священичій родині в с. Кудирявці на Тернопіллі. Якийсь час навчалася в початковій школі сестер василіанок ЧСВВ у Львові. Після студій французької мови у Львівському університеті, аж до виходу на пенсію, вчителювала в Коломиї, куди скерували на роботу її чоловіка, випускника Львівської політехніки Романа Кришталовича. Творча праця з учнями, спілкування з їхніми батьками, активне громадське життя, особлива аура гуцульської Коломиї – все це дало багатий, цікавий матеріал, що чекав мистецького опрацювання. Писати, однак, почала пізно. Ця сумна нотка – у зворушливій назві збірки новел, образків, спогадів – «Заходжу подумки до вас...» Ця книжка – це власне є моя сестра Марта, її духовний портрет, який так точно висвітлився в її тілесному образі. Жаль, що сестра пізно почала писати, надто довго носила у собі такий тонкий у почуттєвих відгуках на довколишнє, такий великий душевний світ, що є часткою нашої спільної української душі, а водночас – лише її світ, неповторний, як неповторним є живий голос людини, її рухи, її усмішка – світло очей.
Андрій Содомора
14.02.2025